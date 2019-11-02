Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ведущая из Грузии к границе с Россией дорога открыта для легковых машин

За безопасностью движения будет следить патрульная полиция

ТБИЛИСИ, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии сумели отчистить от снега участок Коби - Гудаури дороги Мцхета - Степанцминда - Ларс, ведущей к границе с РФ, и допустили передвижение по этому участку легкового автотранспорта. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.

"В результате осуществленных работ по очистке снега на участке Коби - Гудаури движение легкового автотранспорта восстановлено. К этому времени из-за снега и гололеда на участке Коби - Гудаури автомобильной дороги Мцхета - Степанцминда - Ларс международного значения запрещено передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в департаменте автомобильных дорог предупреждают, что легковые автомобили смогут передвигаться без остановок и лишь через лавинозащитные тоннели. За безопасностью движения будет следить патрульная полиция.

Дорогу Коби - Гудаури из-за обильного снегопада закрыли в субботу во второй половине дня.

Теги
ГрузияРоссия
Реклама на ТАСС
Bloomberg: Саудовская Аравия согласилась с оценкой стоимости Saudi Aramco ниже $2 трлн
Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман дал согласие на IPO компании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС