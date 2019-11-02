Ведущая из Грузии к границе с Россией дорога открыта для легковых машин

ТБИЛИСИ, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии сумели отчистить от снега участок Коби - Гудаури дороги Мцхета - Степанцминда - Ларс, ведущей к границе с РФ, и допустили передвижение по этому участку легкового автотранспорта. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.

"В результате осуществленных работ по очистке снега на участке Коби - Гудаури движение легкового автотранспорта восстановлено. К этому времени из-за снега и гололеда на участке Коби - Гудаури автомобильной дороги Мцхета - Степанцминда - Ларс международного значения запрещено передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в департаменте автомобильных дорог предупреждают, что легковые автомобили смогут передвигаться без остановок и лишь через лавинозащитные тоннели. За безопасностью движения будет следить патрульная полиция.

Дорогу Коби - Гудаури из-за обильного снегопада закрыли в субботу во второй половине дня.