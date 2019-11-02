Медведев примет участие в Деловом инвестиционном саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите

БАНГКОК, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 3-4 ноября примет участие в Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Восточноазиатском саммите (ВАС) в Бангкоке. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства. Рабочая программа российского премьера в Бангкоке начнется 3 ноября. Он выступит на Деловом инвестиционном саммите АСЕАН и проведет ряд двусторонних встреч.

В частности, в графике премьера на воскресенье запланирована беседа с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, встреча с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-очой, беседы с премьером-министром Камбоджи Хун Сеном и премьером-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Как уточнил первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько, по традиции участие в Восточноазиатском саммите используется для встреч с партнерами, которые также будут участвовать в мероприятиях по линии АСЕАН. Он оставил без комментариев вопрос о том, есть ли вероятность контактов с американской стороной. "Программа таких контактов пока находится в стадии согласования с учетом плотного графика работы каждого из глав делегаций", - сказал Приходько.

4 ноября Медведев продолжит работу в Бангкоке и выступит на 14-м Восточноазиатском саммите. "Участники встречи обменяются мнениями по вопросам продвижения сотрудничества в рамках ВАС в приоритетных сферах, включая устойчивое развитие и экономическую взаимосвязанность, цифровые технологии, реагирование на новые вызовы и угрозы", - уточнили в пресс-службе правительства.

В целом, характеризуя сотрудничество РФ, стран АСЕАН и ШОС, Приходько отметил, что страны АСЕАН активно интересуются опытом других межгосударственных объединений, анализируют их наработки. Он напомнил, что на саммите Россия-АСЕАН в мае 2016 года в Сочи лидеры "десятки" поддержали российскую идею формирования Большого Евразийского партнерства, нацеленную на стыковку реализуемых в рамках ЕАЭС, АСЕАН и ШОС крупных интеграционных и инфраструктурных проектов. По его словам, развитие связей с АСЕАН предусмотрено и у ЕАЭС. "Принципиальное значение в этом плане имело подписание в ноябре 2018 года в Сингапуре Меморандума о взаимопонимании в области экономического сотрудничества между ЕЭК и АСЕАН и принятие в сентябре 2019 года в Бангкоке Программы взаимодействия между Комиссией и "десяткой" на 2019-2020 годы", - отметил Приходько, добавив при этом, что для активизации взаимодействия двух интеграционных объединений используется площадка Петербургского международного экономического форума.

"Таким образом, партнеры из АСЕАН не только знают об идее Большого Евразийского партнерства, но и участвуют в ее воплощении в жизнь и на этот процесс не влияют усилия по формированию Всеобъемлющего регионального экономического партнерства", - сказал представитель кабмина.

АСЕАН и ВАС

Восточноазиатский саммит по традиции завершает каждый год деятельности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На таких саммитах председательство в АСЕАН передается следующему по очереди государству. В 2019 году эту функцию исполнял Таиланд, в 2020 году эстафета перейдет к Вьетнаму.

ВАС учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации. В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, статус партнера по диалогу с ней имеют Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония.

В нынешних мероприятиях примут участие лидеры государств - членов АСЕАН, президент Республики Корея, премьер-министры России, Австралии, Индии, Японии, Новой Зеландии и КНР, специальный посланник президента США, генеральный секретарь ООН, а также в качестве гостя по приглашению Таиланда - управляющий директор МВФ.