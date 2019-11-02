Медведев: РФ считает американскую концепцию Индо-Тихоокеанского региона вызовом для АСЕАН

/Обновлено, добавлены цитаты Медведева/

БАНГКОК, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал американскую концепцию "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". По его оценке, она является серьезным риском для АСЕАН.

"Мы выступаем за сохранение эффективной системы межгосударственных отношений, которая сформировалась на базе АСЕАН и за многие годы хорошо себя зарекомендовала. В этой связи считаем американскую инициативу серьезным вызовом для стран АСЕАН, поскольку она может ослабить позиции Ассоциации, лишить ее статуса ключевого игрока в решении региональных проблем безопасности" - подчеркнул Медведев в интервью газете "Бангкок пост", которое он дал в преддверии Делового инвестиционного саммита АСЕАН и 14-го Восточноазиатского саммита.

Российский премьер подчеркнул, что Россия - евразийская страна, неотъемлемый участник азиатского сообщества как в силу своего географического положения, так и благодаря исторически тесным политическим, экономическим и культурным связям со странами этого крупного региона. "Наша роль в Азии - активная и созидательная, - сказал он. - Мы не стремимся ни на кого давить, не вмешиваемся во внутренние дела, не угрожаем силой, не выдвигаем ультиматумы. Напротив, выстраиваем с азиатскими партнерами конструктивные отношения на основе взаимного доверия и уважения".

Медведев отметил, что Россия выступает за честную конкуренцию и уважает право государств на самостоятельный выбор пути развития с учетом их традиций и цивилизационных особенностей. По его мнению, очень важно, что эта политика - взаимная. "Подавляющее большинство азиатских государств налаживает с нами взаимовыгодное сотрудничество. Из последних примеров - саммит Россия - АСЕАН в Сингапуре, где наши отношения вышли на новый уровень стратегического партнерства", - добавил он.

Российский премьер указал, что Азия открывает уникальные возможности для развития различных направлений сотрудничества. Он заверил, что Россия продолжит работу в различных форматах - двусторонних и многосторонних, в том числе на площадке Евразийского экономического союза. "Результаты уже неплохие. Практически реализуется программа сотрудничества между Евразийской экономической комиссией и АСЕАН на 2019-2020 годы", - сообщил Медведев.

Глава российского правительства заметил, что АСЕАН проявляет интерес и к сотрудничеству с ШОС. Он указал на общность целей - взаимовыгодную кооперацию, стабильность и безопасность региона, борьбу с глобальными вызовами и угрозами, прежде всего с международным терроризмом. "Чтобы добиться максимального эффекта в этой сфере, необходимо наладить тесное взаимодействие правоохранительных органов и специальных служб, как это происходит на уровне Региональной антитеррористической структуры ШОС и Ассоциации национальных полиций стран - членов АСЕАН", - подытожил Медведев.