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Медведев обсуждает торгово-экономическое сотрудничество с премьер-министром Таиланда

В переговорах принимает участие глава Минпромторга Денис Мантуров

БАНГКОК, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсуждает перспективы торгово-экономического сотрудничества с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очой.

Беседа глав правительств России и Таиланда проходит на полях делового инвестиционного саммита АСЕАН-2019. Медведев и Прают Чан-Оча поприветствовали друг друга, после чего встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Премьеры России и Таиланда намерены обсудить развитие двусторонних торгово-экономических отношений.

С российской стороны на встрече присутствуют глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минкомсвязи Константин Носков, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичМантуров, Денис ВалентиновичТаиландРоссияЧан-Оча, Прают
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