Добавленная стоимость сельского хозяйства Хайнаня в I-III кварталах составила $11,5 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Добавленная стоимость сельскохозяйственной отрасли южной китайской провинции Хайнань по итогам первых девяти месяцев текущего года составила 80,72 млрд юаней (порядка $11,45 млрд), что на 2,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил портал "Наньхайван".

В материале отмечается, что в период с января по сентябрь отрасли растениеводства и лесного хозяйства "стабильно росли". Сферы птицеводства и животноводства также продемонстрировали устойчивый рост.

По данным портала, объем произведенных фруктов и овощей по итогам первых трех кварталов текущего года увеличился на 18% и 3,9% соответственно. Лесное хозяйство выросло на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поголовье крупного рогатого скота - на 7,1%, производство мяса птицы в отчетный период увеличилось на 17,6%.

"Наньхайван" подчеркивает, что власти провинции уделяют особое внимание развитию сельскохозяйственной отрасли Хайнаня, в частности тропического сельского хозяйства. Так, в июне сотрудники Академии тропического сельского хозяйства Китая заявили о намерении создать в этой провинции национальный банк семян тропических растений. За его развитие будет отвечать будет отвечать базирующийся в городе Хайкоу Институт генетических ресурсов тропических культур при Академии тропического сельского хозяйства КНР.

К настоящему времени ученым удалось собрать уже более 47 тыс. образцов генетического материала тропических растений.