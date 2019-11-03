В Минторге США заявили, что могут отказаться от идеи ввести пошлины на импорт авто из ЕС

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты, возможно, не будут вводить в текущем месяце пошлины на импорт автомобилей из стран Европейского союза (ЕС) после позитивных переговоров с представителями автоконцернов ЕС. Об этом заявил в воскресенье в интервью агентству деловых новостей Bloomberg министр торговли США Уилбур Росс.

"Мы надеемся на то, что наши переговоры с отдельными компаниями по поводу планов капиталовложений принесут достаточно плодов и нам не понадобится прибегать к статье 232 ни в полном объеме, ни даже частично", - отметил Росс, имея в виду статью 232 американского закона от 1962 года, который предоставляет президенту США полномочия прибегать к введению пошлин для корректировки импорта товаров из других государств в целях защиты национальных интересов.

"Мы очень хорошо пообщались с нашими европейскими, японскими и южнокорейскими друзьями, представляющими крупнейшие секторы автомобилестроения", - добавил министр торговли. Он отвечал на вопросы в Бангкоке, где проходит Деловой инвестиционный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Президент США Дональд Трамп в начале августа заявил журналистам, что возможность введения США таможенных пошлин на европейские автомобили сохраняется, этот вопрос не снимается с повестки переговоров Соединенных Штатов и Евросоюза. Трамп неоднократно осуждал страны ЕС за их торговую политику в отношении Соединенных Штатов Америки, подчеркивая, что действия европейцев в этой сфере хуже, чем китайских властей.

США и ЕС ввели взаимные торговые пошлины на ряд категорий товаров друг друга весной и летом прошлого года. Сейчас Евросоюз пытается избежать введения новых американских пошлин на автомобили европейского производства.