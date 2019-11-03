Глава Минторга США рассказал, где может быть подписано торговое соглашение с Китаем

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что в качестве места подписания торговых договоренностей между президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином рассматриваются штаты Айова, Аляска и ряд пунктов в Китае. Об этом информировало в воскресенье агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на самого Росса.

Глава Минторга США выразил оптимизм по поводу заключения торговых договоренностей с Китаем уже в текущем месяце. "Мы находимся в хорошем состоянии, мы хорошо прогрессируем. Не существует естественных причин, по которым это [заключение соглашения] не могло бы произойти", - заявил в интервью изданию Росс в Бангкоке, где проходит Деловой инвестиционный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Министр допустил, что сроки заключения таких двусторонних договоренностей могут быть незначительно изменены.

Росс подтвердил, что федеральное правительство США пока еще не выдало ни одной американской фирме лицензии на продажу в порядке исключения продукции китайской компании Huawei. "Заявок поступило множество, гораздо больше, чем мы ожидали", - подчеркнул глава Минторга США, уточнив, что таких заявок поступило 260. "Лицензии последуют очень скоро", - обещал он.

15 мая Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от негативных иностранных факторов. В связи с этим Минторг США 17 мая внес Huawei в черный список субъектов, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Руководство корпорации неоднократно заявляло, что она осуществляет коммерческую деятельность исключительно в рамках закона.

9 октября газета The New York Times сообщила, что администрация Трампа планирует в скором времени приступить к выдаче ряду американских компаний лицензий на поставку китайской телекоммуникационной компании Huawei товаров, не затрагивающих национальную безопасность Соединенных Штатов.

Трамп в пятницу заявил журналистам, что подписание торговых договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином может состояться в штате Айова. Лидеры США и Китая должны были встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сантьяго 16 и 17 ноября. Существовала вероятность, что первый вариант торгово-экономического соглашения между двумя странами будет заключен именно на этом мероприятии. Однако президент Чили Себастьян Пиньера в среду заявил, что вынужден отменить форум из-за массовых антиправительственных протестов в стране.