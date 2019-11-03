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Песков заявил, что реализация проекта "Северный поток - 2" не требовала согласия Дании

"Северный поток-2" - выгодный для европейских стран коммерческий проект, который способен внести очень важный вклад в энергобезопасность и в диверсификацию надежных поставок газа в Европу, отметил пресс-секретарь президента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Согласование строительства газопровода "Северный поток - 2" не являлось жизненно важным для реализации проекта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта, проект состоялся бы и без этого", - сказал он.

Песков указал, что "Северный поток-2" - выгодный для европейских стран коммерческий проект, который "способен внести очень важный вклад в энергобезопасность и в диверсификацию надежных поставок газа в Европу". "Это не какой-то энергетический аркан на шее у Европы", - добавил он.

Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 30 октября разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Сама компания заявила, что подготовительные работы и прокладку газопровода начнет в Дании в ближайшие недели.

На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на прокладку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

Теги
ДанияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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