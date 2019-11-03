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Участники Восточноазиатского саммита обсудят вопросы безопасности и экономики

Заседание ВАС будет предварять рабочий завтрак, посвященный тематике устойчивого развития

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Ключевые вопросы безопасности, современные экономические вызовы в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут обсуждаться лидерами и высокопоставленными представителями 18 государств на открывающемся в понедельник в Бангкоке Восточноазиатском саммите (ВАС).

"Председатель правительства России Дмитрий Медведев выступит на XIV Восточноазиатском саммите, - сообщили в пресс-службе главы кабинета министров. - Участники встречи обменяются мнениями по вопросам продвижения сотрудничества в рамках ВАС в приоритетных сферах, включая устойчивое развитие и экономическую взаимосвязанность, цифровые технологии, реагирование на новые вызовы и угрозы".

Пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов в разговоре с журналистами уточнил, что Медведев в своем выступлении "затронет взаимодействие между Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС - прим. ТАСС) и АСЕАН (Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии - прим. ТАСС), между ЕАЭС (Евразийским экономическим союзом - прим. ТАСС) и АСЕАН". В центре его внимания также будут вопросы безопасности, борьбы с международным терроризмом и его идеологией, взаимодействие по линии правоохранительных органов.

Осипов добавил, что в своем выступлении Медведев планирует поднять тему борьбы с эпидемиями, затронуть вопросы экономического сотрудничества и цифрового развития. Кроме того, премьер уделит внимание "умным городам", международной информационной безопасности и гуманитарному взаимодействию.

Заседание ВАС будет предварять рабочий завтрак, посвященный тематике устойчивого развития. Премьер-министр РФ также выступит на нем.

Саммит для устойчивого развития

Нынешний форум пройдет под девизом "Партнерство в целях обеспечения устойчивого развития". На нем будут рассмотрены ключевые вопросы стратегического обустройства Азиатско-Тихоокеанского региона и продвижения практического взаимодействия в таких приоритетных сферах, как финансы, энергетика, защита окружающей среды, реагирование на чрезвычайные ситуации, здравоохранение, образование, морское сотрудничество и продовольственная безопасность.

ВАС считается основным мероприятием в череде саммитов АСЕАН, которые начались в Бангкоке 2 ноября. Этот форум по традиции завершает каждый год деятельности ассоциации, после чего председательство в организации передается следующему по очереди государству. В 2019 году эту функцию исполнял Таиланд, в 2020 году эстафета перейдет к Вьетнаму.

ВАС учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации. В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, статус партнера по диалогу с ней имеют Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичТаиландРоссияШанхайская организация сотрудничестваВьетнамЕвразийский экономический союз
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