Объем сделок США в Индо-Тихоокеанском регионе составляет более $1,9 трлн

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций компаний США, участвующих в Индо-Тихоокеанском бизнес-форуме в Бангкоке 4 ноября, составляет более $1,9 трлн. Об этом говорится в распространенном в воскресенье вечером пресс-релизе Госдепартамента. Американскую делегацию на конференции возглавит министр торговли Уилбур Росс.

"Бизнес-форум продемонстрирует высокие стандарты инвестирования. В конференции примут участие более тысячи представителей правительств деловых кругов США и стран региона, - отмечается в тексте. - Форум призван способствовать высоким стандартам инвестирования, транспарентности, верховенству закона и лидирующей роли частного сектора в экономическом развитии".

"Суммарный годовой доход представляющих США на конференции компаний составляет более $2,8 трлн, - обратили внимание в ведомстве. - Объем торговли и предоставление услуг между данными компаниями и странами региона в год достигает $1,9 трлн, что делает США крупнейшим источником прямых инвестиций в регионе".

В понедельник в Бангкоке открывается Восточноазиатский саммит.