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Китай пригласил компании из России к участию в выставке "Морской Шелковый путь"

Выставка откроется 18 мая 2020 года в городе Фучжоу

ФУЧЖОУ /Китай/, 4 ноября. /ТАСС/. Китай приглашает российские предприятия принять участие в III международной выставке "Морской Шелковый путь XXI века", которая открывается 18 мая 2020 года в Фучжоу (восточная провинция Фуцзянь). Об этом заявил журналистам в понедельник заместитель мэра города Фучжоу Хан Дун.

Он отметил, что в 2019 году в выставке приняли участие компании из более чем 80 стран, включая Россию. "В последующие годы мы готовы и намерены укреплять и углублять сотрудничество с Россией в торгово-экономической, культурной и других сферах, - подчеркнул он, отвечая на вопрос ТАСС. - Приглашаю всех наших российских друзей участвовать в нашей выставке".

"Искренне надеюсь, что совместными усилиями мы сможем углубить сотрудничество между двумя странами и внести свой вклад в развитие стратегического партнерства между Россией и Китаем", - добавил Хан Дун.

Китайская инициатива по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры "Один пояс - один путь" объединяет два проекта - "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь ХХI века".

Теги
РоссияКитай
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