Власти Забайкалья подготовили проект бюджета края на 2020 год с ростом доходов на 16%

ЧИТА, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство Забайкалья внесло в законодательное собрание региона проект краевого бюджета на 2020 год, который предусматривает доходы в размере 70,7 млрд рублей - это на 16% больше, чем в первоначальном бюджете 2019 года. При этом губернатор Александр Осипов назвал представленный финансовый документ устойчивым и консервативным.

"Я оцениваю [законопроект о бюджете края на 2020 год] как устойчивый, консервативный, с явным плюсом в сравнении с прошлым годом, но он возлагает большие задачи на соответствующий блок правительства, который в течение года должен заниматься наращиванием бюджета", - сказал Осипов на брифинге в понедельник.

По его словам, предложенные в проекте бюджета параметры являются минимальными - это первоочередные расходы. "При этом первоначальные для 2020 года параметры выше, чем это было для 2019 года", - подчеркнул губернатор, отметив, что в течение 2020 года власти края будут стремиться к тому, чтобы привлечь дополнительные средства из федерального бюджета для решения, прежде всего, социальных задач, а также наращивать собственные доходы края.

"Мы реализуем новые инвестпроекты, которые должны дать новые доходы. Мы, я думаю, не будем сбавлять обороты и с той же эффективностью продолжим работать с федерацией, чтобы получать дополнительные средства", - пояснил Осипов ТАСС.

Бюджет Забайкальского края на 2019 год, принятый депутатами в конце прошлого года, предусматривал 58,4 млрд рублей доходов и такой же объем расходов. В течение года его доходную часть удалось увеличить до 77,4 млрд рублей - это рекордный показатель для Забайкалья.

Законопроект о краевом бюджете на 2020 год предусматривает более 70,7 млрд рублей доходов и 73,4 млрд рублей расходов. Предложенный депутатам финансовый документ предполагает дефицит в 2,7 млрд рублей.