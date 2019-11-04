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IAG объявил о покупке Air Europa за более чем $1 млрд

В авиахолдинге считают, что приобретение третьей по величине испанской авиакомпании позволит превратить Мадрид в один из главных авиационных центров Европы

ТАСС, 4 ноября. /ТАСС/. Международный авиахолдинг International Airlines Group (IAG) приобретает третью по величине испанскую авиакомпанию Air Europa за $1,1 млрд. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте IAG.

В нем отмечается, что приобретение Air Europa позволит холдингу, в который уже входит крупнейший испанский перевозчик Iberia, превратить Мадрид в один из главных авиационных центров Европы и существенно укрепить свои позиции на европейском и латиноамериканском рынках.

"Мы рассматриваем Air Europa как важное стратегическое приобретение для нашего холдинга", - приводятся в заявлении слова генерального директора IAG Уилли Уолша.

Air Europa располагает флотом в 66 самолетов и перевозит до 12 млн пассажиров ежегодно. Компания осуществляет перелеты преимущественно на территории Европы. Ее операционная прибыль за 2018 год составила €100 млн, сообщается в релизе.

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