Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев заявил, что Россия нашла неплохие решения в сфере кибербезопасности

Премьер-министр при этом подчеркнул необходимость обеспечить цифровой суверенитет страны

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что России удалось добиться неплохих успехов в сфере информационной безопасности.

"В ряде сфер у нас реально есть неплохие решения, в том числе по вопросам обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности", - заявил он журналистам в понедельник.

Отвечая на вопрос о российских наработках в цифровой сфере, глава кабмина подчеркнул, что определенные достижения в этой области есть, но считать их фантастическими преждевременно.

Медведев также выразил уверенность в необходимости обеспечить цифровой суверенитет РФ. По его мнению, на мировом IT-рынке необходимо выработать правила игры.

"Они [глобальные компании] настолько большие, что они способны навязывать свое мнение: в какой-то момент отрубать трафик потенциально, вводить какие-то ограничения, лицензии, блокировать деятельность тех или иных устройств. Вот это является опасным", - заявил журналистам председатель правительства по итогам визита в Таиланд.

Он уверен: "В этом смысле мы должны договориться о правилах игры и в этом смысле цифровой суверенитет мы обязаны своей стране обеспечить".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
Медведев заявил, что альтернатива многосторонней торговой системе и ВТО не просматривается
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС