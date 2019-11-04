Медведев заявил, что Россия нашла неплохие решения в сфере кибербезопасности

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что России удалось добиться неплохих успехов в сфере информационной безопасности.

"В ряде сфер у нас реально есть неплохие решения, в том числе по вопросам обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности", - заявил он журналистам в понедельник.

Отвечая на вопрос о российских наработках в цифровой сфере, глава кабмина подчеркнул, что определенные достижения в этой области есть, но считать их фантастическими преждевременно.

Медведев также выразил уверенность в необходимости обеспечить цифровой суверенитет РФ. По его мнению, на мировом IT-рынке необходимо выработать правила игры.

"Они [глобальные компании] настолько большие, что они способны навязывать свое мнение: в какой-то момент отрубать трафик потенциально, вводить какие-то ограничения, лицензии, блокировать деятельность тех или иных устройств. Вот это является опасным", - заявил журналистам председатель правительства по итогам визита в Таиланд.

Он уверен: "В этом смысле мы должны договориться о правилах игры и в этом смысле цифровой суверенитет мы обязаны своей стране обеспечить".