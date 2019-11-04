Министр нефти Ирана ожидает сокращения добычи после встречи ОПЕК+ в декабре

ТЕГЕРАН, 4 ноября /ТАСС/. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане полагает, что участники заседания ОПЕК+ в декабре примут решение о дальнейшем снижении добычи нефти. Соответствующее заявление он сделал в понедельник в интервью агентству Mehr.

"Я полагаю, что продолжится снижение добычи нефти", - сказал Зангане в ответ на вопрос об ожиданиях от встречи стран - участниц ОПЕК 5 декабря. - "Это означает, что ОПЕК будет снижать свои [поставки] на рынок".

На встрече страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) рассмотрят вопрос об уровнях добычи после марта 2020 года. По текущим данным, коммерческие запасы нефти в мире все еще превышают средний за пять лет показатель, что является целевым показателем для соглашения. Наблюдатели также отмечают признаки замедления темпов экономического роста мировых экономик, что напрямую может снизить темпы роста спроса на нефть.