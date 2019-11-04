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США согласились пересмотреть решение о частичной приостановке торговых льгот для Таиланда

Это необходимо, чтобы ослабить нагрузку на частный сектор азиатской страны

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты согласились пересмотреть свое решение о частичной приостановке действия Генеральной системы преференций (GSP) для Таиланда, чтобы ослабить нагрузку на частный сектор азиатской страны. Об этом в понедельник сообщило правительство королевства по итогам встречи помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена и премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Очи на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке.

Во время встречи глава правительства подчеркнул, что Таиланд "готов тесно сотрудничать с Соединенными Штатами в интересах взаимной выгоды по таким вопросам, как инвестиции, борьба с торговлей людьми", отметил пресс-секретарь правительства Таиланда.

25 октября США заявили, что с 25 апреля 2020 года будет приостановлена выплата $1,3 млрд по схеме GSP и таиландские морепродукты будут исключены из этой программы. Инициатива охватывает в общей сложности 573 вида товаров, которые, по данным Минторга США, столкнутся с повышением пошлин на 4,5%, что приведет к снижению таиландского экспорта США на $28,8-32,8 млн в следующем году, то есть на 0,01% от общего объема экспорта.

Теги
СШАТаиланд
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