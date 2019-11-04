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Котировки холдинга Уоррена Баффетта выросли на фоне позитивной отчетности за 3-й квартал

Холдинг Berkshire Hathaway состоит примерно из 80 компаний
Уоррен Баффетт AP Photo/Nati Harnik
Описание
Уоррен Баффетт
© AP Photo/Nati Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Акции холдинга Berkshire Hathaway 89-летнего миллиардера Уоррена Баффетта в понедельник утром пошли в рост на нью-йоркской бирже на фоне опубликованной в субботу отчетности. Операционная прибыль в третьем квартале выросла на 14% до $7,858 млрд по сравнению с соответствующим уровнем прошлого года, а ликвидные средства выросли с $122 млрд во втором квартале до $128 млрд в третьем квартале. Холдинг произвел также выкуп собственных акций на сумму $700 млн.

Сразу после начала торгов акции холдинга выросли на 0,98% до 325,725.

В то же время, как отметила телекомпания CNN, на операционной прибыли компании сказалась торговая война США с КНР. В частности, из-за повышенных тарифов сократились продажи входящей в холдинг компании Precisoion Castparts, выпускающей газовые турбины и трубы.

Возглавляемый Баффеттом холдинг Berkshire Hathaway с годами превратился в конгломерат, состоящий примерно из 80 компаний. Они работают в таких областях, как страхование, инвестиции, производство и торговля мебелью, ювелирными изделиями, одеждой и продовольствием. В частности, холдинг владеет крупными пакетами акций в таких компаниях, как Apple, Coca-Cola, Bank of America, Wells Fargo, Amazon.

Как напомнила телекомпания CNN, ранее Баффет заявлял, что с учетом крупных ликвидных средств, имеющихся у холдинга, рассматривается возможность "очень крупной" сделки. Издание Barron's ранее в этой связи называло такие компании, как General Dynamics, фармацевтическую компанию Bristol-Myers Squibb, сеть магазинов Target.

Уроженец Омахи (штат Небраска) Уоррен Баффетт в 2008 году возглавлял список самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Это издание сейчас оценивает состояние бизнесмена в $84,9 млрд - третье место по данному показателю в мире. За феноменальное рыночное чутье и практически безошибочные экономические прогнозы Баффетт получил прозвище "Оракул из Омахи".

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