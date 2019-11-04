В Шанхае открывается 2-я Китайская международная импортная выставка

ШАНХАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Торговый, промышленный и инвестиционный потенциал более чем 150 стран и регионов мира будет представлен на открывающейся во вторник в Шанхае 2-й Китайской международной импортной выставке (CIIE). Свою продукцию и услуги в павильонах Национального выставочного конгресс-центра (NECC) на площади порядка 360 тыс. квадратных метров представят свыше 3 тыс. компаний со всего мира.

Организаторами выставки, которая впервые с большим размахом была проведена в ноябре 2018 года, выступают Министерство коммерции КНР и правительство Шанхая. Церемонию ее открытия в этом году посетит председатель КНР Си Цзиньпин, который выступит с речью и совершит осмотр национальных павильонов.

Национальные павильоны

В этом году порядка 30 тыс. квадратных метров от общей выставочной площади займут страновые павильоны. Согласно данным организаторов, участие в таком формате подтвердили 64 государства и три международные организации. 24 страны при этом впервые организуют свои национальные экспозиции на выставке.

Посетители страновых павильонов получат возможность ознакомиться с последними достижениями различных государств мира в развитии торговли, промышленности и инвестиционной сферы. Основная часть выставки завершит свою работу 10 ноября, однако страновые павильоны останутся открытыми для публики еще восемь дней.

Павильон Китая в этом году будет посвящен достижениям страны в социально-экономическом развитии за последние 70 лет и приурочен к годовщине образования КНР, которая отмечалась 1 октября. Потенциальные инвесторы и торговые партнеры смогут ознакомиться с теми возможностями, которые предоставляет китайский рынок в плане развития взаимодействия по самым разным направлениям, включая торговлю, инвестиции и сферу инноваций.

Участие России

Россия, принимающая участие в выставке в качестве страны-партнера, в этом году широко представит свой торгово-промышленный, инвестиционный и туристический потенциал. Экспозиция организована Российским экспортным центром (РЭЦ) по поручению Минпромторга РФ.

Она включает в себя национальный павильон с зоной для презентаций и деловых мероприятий. На этой площадке свои возможности в сотрудничестве с Китаем представят ряд крупных российских компаний, среди которых, в частности, "Ростcельмаш", "Силовые машины", "Вертолеты России", "Русал", Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, "Объединенная Авиастроительная Корпорация" и ряд других. На национальном стенде будут проходить деловые встречи между компаниями, презентации, семинары и другие мероприятия рабочей программы.

Основная часть российских участников разместится на площади порядка 1 тыс. квадратных метров в павильоне продуктов питания и сельхозпродукции. Участие российских агропромышленных компаний в импортном ЭКСПО станет самым масштабным и займет центральную часть деловой программы. Свою продукцию в данном разделе представят свыше 40 российских компаний из агропромышленного комплекса.

Для гостей экспозиции РФ будет организована и культурная программа. В частности, речь идет о дегустационно-демонстрационном мероприятии Discover Russian Cuisine. Shanghai ("Открой русскую кухню. Шанхай"), которое предусматривает проведение мастер- классов, гастрономических сетов и дегустаций блюд российской кухни от ведущих шеф-поваров.

На 6 ноября, согласно официальной программе работы российской экспозиции, запланирована церемония открытия национального магазина российских пищевых товаров на платформе компании Alibaba Tmall Food&Fresh.

Организация и подготовка

В этом году власти Шанхая при подготовке к проведению второй импортной выставки приняли все необходимые меры для того, чтобы повысить эффективность данной площадки, исправить организационные недочеты прошлого года, а также сделать так, чтобы как иностранные, так и китайские участники получили все необходимое для плодотворной работы.

Как и в прошлом году, во всем городе уже за несколько дней до начала импортного ЭКСПО были усилены меры безопасности. Под особый контроль взят прежде всего район выставочного комплекса, вокруг которого организован специальный режим движения транспорта. Полиция предупредила о временных перекрытиях ряда улиц города. На перекрестках ощутимо прибавилось число сотрудников транспортной полиции, усилены патрули в центре города и в районе проведения выставки.

Со 2 по 11 ноября во всем Шанхае полиция ввела запрет на полеты дронов, а также легких самолетов. Нарушителей ожидает административная или даже уголовная ответственность.

В аэропортах и на вокзалах города специально для участников выставки организованы каналы быстрого прохождения пограничного контроля. Прибывшим в аэропорты участникам помогают специальные группы сотрудников и волонтеров, владеющие иностранными языками, в задачу которых входит оказание содействия гостям ЭКСПО. В аэропорту Пудун, к примеру, созданы специальные сервисные центры, где участникам выставки готовы предоставить необходимую информацию на 62 языках. Для этого всех волонтеров оснастили специальными электронными переводчиками.

Интенсивная работа ожидает и службы такси, особенно в районе выставочного комплекса и центральной части города. К открытию выставки на дорогах города появилось около 1 тыс. новых электромобилей-такси, которые пополнят автопарк для обслуживания гостей этого масштабного мероприятия.

Новый "таксомоторный флот" на электротяге, принадлежащий компании "Цяншэн", состоит из автомобилей местного производства Roewe Ei5-400. Окрашенные в желтые и зеленые цвета машины оснастили более мощными аккумуляторами, чем предыдущие версии, которые были введены в эксплуатацию в 2018 году перед первой CIIE. Колл-центр ее автопарка во время проведения CIIE будет работать круглосуточно. Организаторы импортного ЭКСПО объявили, что все павильоны Национального выставочного конгресс-центра будут покрываться связью 5G, процесс внедрения которой активно идет сейчас во всем городе. В ограниченном масштабе данная услуга была доступна уже на прошлой выставке, однако сеть работала в тестовом режиме и не покрывала всю территорию ЭКСПО. 5G в сочетании с установленным в комплексе оборудованием позволит сделать выставку более высокотехнологичной, а сервисы быстрее и удобнее для ее участников.

Курс на открытость

Проведение данной выставки - часть масштабной программы правительства страны, взявшей курс на трансформацию нынешней экономической модели развития. На этом пути власти пытаются сместить акцент с экспортно-ориентированной модели в сторону более сбалансированной практики ведения международной торговли, которая предполагает большую открытость Китая и увеличение объемов импорта.

С 1 января 2020 года в Китае вступит в силу первое в стране принятое правительством положение, касающееся улучшения бизнес-среды, которое обеспечит гарантиями безопасности ведения бизнеса всех участников рынка. Документ предусматривает равные права и возможности как для китайских, так и иностранных компаний.

На данном этапе экономика Китая находится под определенным давлением, учитывая ряд внутренних и внешних факторов. В этих условиях правительство страны стремится оптимизировать бизнес-среду для привлечения зарубежных инвестиций и, прежде всего, высоких технологий на местный рынок. Именно инновационная сфере должна стать одним из основных драйверов развития китайской экономики, темпы роста которой по итогам третьего квартала замедлились до 6%, что стало самым низким показателем за последние почти 30 лет.

Внешняя торговля Китая

Согласно последним данным Главного таможенного управления КНР, внешнеторговый оборот Китая с января по сентябрь сократился до 3,35 трлн долларов, что на 2,4% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт Китая за первые три квартала уменьшился на 0,1% и составил 1,83 трлн долларов. Импорт сократился на 5%, до отметки 1,52 трлн долларов. Положительное сальдо за сентябрь составило 39,65 млрд долларов.

Что касается Китая и России, то товарооборот между двумя странами за указанный период увеличился в годовом исчислении на 3,7%, до 80,13 млрд долларов. Как следует из официальных данных, объем экспорта из Китая в Россию с января по сентябрь вырос на 1,3% и составил около 35,64 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 5,6% - до 44,49 млрд долларов.

О планах Китая провести первую выставку импортных товаров объявил в мае 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин на саммите "Один пояс - один путь" в Пекине. Правительство страны придает огромное значение этому мероприятию, которое призвано продемонстрировать готовность Китая, занимающего второе место в мире по объемам импорта, продолжать курс на дальнейшее продвижение открытости внешнему миру. В ближайшие пять лет, согласно официальным прогнозам, КНР импортирует товаров и услуг на сумму свыше 10 трлн долларов.

Результатом первой импортной выставки в Шанхае стало заключение контрактов на общую сумму свыше $57 млрд. В этом процессе приняли участие более 3 тыс. компаний и около 400 тыс. покупателей как из Китая, так и других стран и регионов мира.