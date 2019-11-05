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РБК: в Минфине считают рекордным рост поступлений по НДС после повышения ставки

Эффект от повышения налога проявился во втором и третьем кварталах 2019 года

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Доходы от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% во втором и третьем кварталах текущего года выросли на 25% и 22% соответственно по сравнению с прошлогодними показателями. Такие результаты являются рекордными, пишет во вторник РБК со ссылкой на директора департамента доходов Минфина России Елену Лебединскую.

Эффект от повышения налога проявился во втором и третьем кварталах 2019 года, так как в первом отчетном периоде сборы поступали с продаж конца прошлого года по старой ставке.

Согласно новым расчетам Минфина для проекта федерального бюджета на ближайшие три года, с которыми ознакомился РБК, дополнительные поступления от увеличения НДС в 2020 году вырастут на 26% и составят 639 млрд руб. В 2021 году рост ставки принесет 686 млрд руб., в 2022 году - 737 млрд. Всего за 2020-2022 годы федеральный бюджет получит дополнительно более 2 трлн руб., отмечает издание.

Как указывает Минфин, также на увеличение поступлений повлияли расширение налоговой базы в результате роста номинального ВВП и усиление администрирования сбора НДС Федеральной налоговой службой. "Налоговая база расширяется, в том числе за счет вовлечения тех, кто раньше НДС не платил", - отметила Лебединская в разговоре с РБК.

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