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Сотрудники Google призвали руководство компании не сотрудничать с нефтегазовым сектором

Подписи под посланием поставили свыше 1,1 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники американской корпорации Google в открытом письме обратились с призывом к ее руководству противодействовать изменению климата на планете и не поддерживать деловых связей с нефтегазовыми компаниями. Документ размещен в понедельник на сайте публичных объявлений Medium.

Подписи под посланием поставили свыше 1,1 тыс. человек, которые работают в Google. Они рассчитывают, что компания представит подробный план, в котором разъяснит, что намерена сделать для противодействия глобальному потеплению. По мнению авторов письма, Google, в частности, должна обязаться не заключать контракты, которые бы позволяли другим фирмам добывать ископаемое топливо или ускоряли бы этот процесс.

В документе не уточняется, какие договоренности могут иметься в настоящее время между Google и нефтегазовыми компаниями. По сведениям агентства Bloomberg, ранее одно из подразделений корпорации, специализирующееся на компьютерных вычислениях в удаленном режиме, сотрудничало с компаниями Schlumberger, Chevron и Total. Имеются ли деловые связи между ними сейчас, не поясняется.

Авторы письма также призывают Google обязаться не осуществлять каких-либо выбросов углекислого газа к 2030 году, а также не финансировать исследовательские организации, которые выражают несогласие с тем, что на планете меняется климат. Кроме того, сотрудники корпорации призвали ее не оказывать финансовой поддержки лоббистам и политикам, которые не считают первоочередной задачей противодействие глобальному потеплению.

Google - американская публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Фирма, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet с оборотом более $130 млрд. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния). В Google работают свыше 110 тыс. человек.

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