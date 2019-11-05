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Китай надеется на скорейшее подписание соглашения по ВРЭП

В случае реализации Всестороннего регионального экономического партнерства сформируется торговый блок, на долю которого будет приходиться около трети мирового ВВП

ШАНХАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Китай надеется на скорейшее подписание соглашения по Всестороннему региональному экономическому партнерству (ВРЭП). Об этом заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в Шанхае на открытии 2-й Китайской международной импортной выставки.

"Я был рад узнать, что вчера 15 государств - участников Всестороннего регионального экономического партнерства в целом завершили процесс переговоров. Надеюсь, что соглашение будет подписано и вступит в силу как можно скорее", - сказал китайский лидер.

Переговоры по ВРЭП начались в ноябре 2012 года с целью углубления экономического сотрудничества между странами АСЕАН и Китаем, Японией, Южной Кореей, Австралией, Индией, а также Новой Зеландией. В случае реализации ВРЭП сформируется торговый блок, на долю которого будет приходиться около трети мирового ВВП.

Целью партнерства является охват товаров, услуг, инвестиций, экономического и технического сотрудничества, а также прав интеллектуальной собственности. При поддержке Китая ВРЭП часто рассматривается как конкурент Транстихоокеанского партнерства, обширного регионального пакта, который до своего выхода из соглашения 23 января 2017 года возглавляли США.

Теги
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