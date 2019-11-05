Инвесторов из Индии после ВЭФ интересуют здравоохранение и добыча ископаемых в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 5 ноября. /ТАСС/. Бурятия заинтересовала инвесторов из Индии после проведенного в сентябре 2019 года Восточного экономического форума (ВЭФ) проектами в сфере здравоохранения и минерально-сырьевого комплекса. Об этом сообщила ТАСС во вторник министр по инвестициям республики Дарья Архинчеева.

"На Восточном экономическом форуме было несколько встреч с инвесторами из Индии. После предварительного ознакомления с информацией они уже два раза приезжали в Бурятию, мы с ними ведем проектную работу. Их интересуют два проекта в сфере здравоохранения и один проект в минерально-сырьевом комплексе. То есть тот интерес, который был проявлен во время ВЭФ, подкреплен реальными действиями", - сообщила Архинчеева.

Она не уточнила, о каких именно проектах идет речь. По данным пресс-службы правительства Бурятии, заинтересованность в инвестпроектах в республике проявила "Меданта" - крупнейшая многопрофильная клиника в Индии. В октябре 2019 года в Улан-Удэ ее представители совместно с региональными властями обсудили вопросы строительства трех гемодиализных центров в Бурятии (общим объем инвестиций 130 млн рублей), а также строительство нового корпуса центра восточной медицины на 200 коек с объемом инвестиций порядка 500 млн рублей. Также представители зарубежной компании посетили промышленный парк в столице Бурятии, где ознакомились с производством искусственной кожи.

Кроме того, в октябре Улан-Удэ посетили представители компании индийской компании Star Overseas Ltd, встреча состоялась в развитие соглашения о намерении реализации инвестиционного проекта по строительству завода инфузионных растворов, подписанного на ВЭФ. По данным Министерства промышленности и торговли Бурятии, потенциальные инвесторы "приняли решение о создании совместного предприятия для проведения маркетинговых исследований и разработки бизнес-плана производства инфузионнных растворов и переработки лекарственного сырья".

"Мы открыты для всех инвесторов, включая потенциальных зарубежных партнеров. Сейчас республика имеет возможности работать с бизнес-партнерами в сфере IT с компаниями из Пакистана, Индии, очень хорошо было бы, если бы в этом ряду еще встал Китай. В сфере агропроизводства потенциальные партнеры - это любая страна, которая озадачена вопросами продуктовой безопасности, экологически чистых продуктов", - добавила Архинчеева.

Пятый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступал фонд "Росконгресс". Участники ВЭФ в 2019 году подписали 270 соглашений на сумму более 3,4 трлн рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. В форуме приняли участие более 8500 человек из 65 государств, в том числе почти 1300 представителей СМИ.