ВЭБ.РФ выделит до 111 млрд рублей на строительство газохимического комплекса в Усть-Луге

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" и ООО "Балтийский химический комплекс" (100-процентная дочерняя компания АО "Русгаздобыча" - прим. ТАСС) подписали кредитное соглашение о выделении до 111 млрд рублей для строительства газохимического комплекса в Усть-Луге. Об этом во вторник сообщила пресс-служба госкорпорации.

"ООО "Балтийский химический комплекс" и государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" подписали кредитное соглашение с целью финансирования начального этапа реализации проекта по созданию в Ленинградской области в районе морского порта Усть-Луга крупнейшего в России газохимического комплекса", - говорится в сообщении. Суммарная мощность газохимического комплекса составит до 3 млн тонн полиэтилена в год.

Кредит ВЭБ.РФ будет направлен на оплату расходов по подготовке предпроектной документации, осуществление авансовых платежей по лицензионным соглашениям и договорам подряда, в том числе за оборудование, и других расходов. Финансирование будет предоставляться поэтапно по мере выполнения мероприятий, предусмотренных графиком реализации проекта.

"Создается крупнейший промышленный кластер, подобных ему в России нет. Вертикально интегрированная система поставок и переработки газа в России - это по факту новая экономическая модель для газовой отрасли. Продукция будущего комплекса имеет экспортный потенциал в страны Европы, Азии, Индии и Китая. Запуск первой очереди планируем на 2023-2024 годы, а на полную мощность выйдем в 2025 году", - добавил генеральный директор АО "Русгаздобыча" Константин Махов, слова которого цитирует пресс-служба госкорпорации.

О проекте

В конце августа глава института развития Игорь Шувалов сообщал, что ВЭБ.РФ профинансирует проект "Газпрома" - строительство крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного газа в районе Усть-Луги на сумму до 111 млрд рублей. Проект предусматривает создание в районе морского порта Усть-Луга (Ленинградская область) интегрированного комплекса по переработке и сжижению природного газа. Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ из месторождений "Газпрома" в Надым-Пур-Тазовском регионе, доставляемый по выделенным газопроводам.

Оператором комплекса является компания специального назначения "Русхимальянс" (на паритетной основе принадлежит "Газпрому" и "Русгаздобыче"). Строительство технологически связанного с комплексом газохимического предприятия обеспечит "Русгаздобыча".

Ежегодно на комплексе будет перерабатываться 45 млрд куб. м газа, производиться порядка 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), до 3,8 млн тонн этановой фракции, до 2,4 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ) и 0,2 млн тонн пентан-гексановой фракции. Оставшийся после переработки природный газ (около 19 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома". Газохимическое предприятие будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 млн тонн различных марок полиэтилена. Сроки ввода предприятий в эксплуатацию синхронизированы: первые очереди - в четвертом квартале 2023 года, вторые очереди - в четвертом квартале 2024 года.