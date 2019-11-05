Власти Украины планируют ликвидировать более трети госпредприятий

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Более трети государственных предприятий на Украине планируется ликвидировать "за ненадобностью". Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью изданию "Цензор.нет".

"Отправить в ликвидацию планируется 1261 предприятие. Это значит, что этих предприятий не существует. Или там стол и два стула. Например, у нас в концерне "Укрспирт" есть такие заводы", - сказал он. По словам Милованова, на Украине находится более 3 тыс. госпредприятий.

Чиновник проинформировал, что в целом все госкомпании поделены по трем критериям: первый - это стратегические предприятия, второй - те, которые будут приватизированы, и третий - те, которые подлежат ликвидации. По словам Милованова, его ведомство будет согласовать списки существующих госпредприятий и "выяснять у каждого центрального органа власти, зачем ему нужен тот или иной актив". Министр пояснил, что по его мнению государство должно быть "не игроком в экономике, а арбитром". "И это означает, что государство не должно управлять государственными предприятиями. Они не должны играть большую роль. Конечно, будут исключения. У арбитра должны быть инструменты", - сказал он.

Верховная рада Украины 2 октября проголосовала за то, чтобы признать утратившим силу закон "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации" от 1999 года. После этого министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о возможности продажи в частные руки пакетов акций почтовой службы и железных дорог страны. Президент Украины Владимир Зеленский ставил перед парламентом и правительством задачу до 1 октября этого года запустить в стране процесс масштабной приватизации. Он также поручал до 1 декабря передать Фонду госимущества для приватизации не менее 500 госпредприятий.

В последующем Зеленский подписал указ, которым передал ряд предприятий из ведения Госуправделами в Фонд госимущества Украины (ФГУ) для приватизации. В перечень вошли отель "Днепр", госпредприятие "Центр сервис", "Технобуд" и "Украинские телекоммуникационные сети". Затем, согласно плану, ФГУ получит еще девять объектов, в числе которых отель "Украина", комплекс "Пуща водица", "Конча заспа", ликеро-водочный завод.

В ответ на это в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявили, что план властей Украины по приватизации государственных предприятий станет "сильнейшим ударом по экономическому суверенитету страны".