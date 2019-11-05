Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Украины планируют ликвидировать более трети госпредприятий

Всего их в стране насчитывается более 3 тыс.

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Более трети государственных предприятий на Украине планируется ликвидировать "за ненадобностью". Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью изданию "Цензор.нет".

"Отправить в ликвидацию планируется 1261 предприятие. Это значит, что этих предприятий не существует. Или там стол и два стула. Например, у нас в концерне "Укрспирт" есть такие заводы", - сказал он. По словам Милованова, на Украине находится более 3 тыс. госпредприятий.

Чиновник проинформировал, что в целом все госкомпании поделены по трем критериям: первый - это стратегические предприятия, второй - те, которые будут приватизированы, и третий - те, которые подлежат ликвидации. По словам Милованова, его ведомство будет согласовать списки существующих госпредприятий и "выяснять у каждого центрального органа власти, зачем ему нужен тот или иной актив". Министр пояснил, что по его мнению государство должно быть "не игроком в экономике, а арбитром". "И это означает, что государство не должно управлять государственными предприятиями. Они не должны играть большую роль. Конечно, будут исключения. У арбитра должны быть инструменты", - сказал он.

Верховная рада Украины 2 октября проголосовала за то, чтобы признать утратившим силу закон "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации" от 1999 года. После этого министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о возможности продажи в частные руки пакетов акций почтовой службы и железных дорог страны. Президент Украины Владимир Зеленский ставил перед парламентом и правительством задачу до 1 октября этого года запустить в стране процесс масштабной приватизации. Он также поручал до 1 декабря передать Фонду госимущества для приватизации не менее 500 госпредприятий.

В последующем Зеленский подписал указ, которым передал ряд предприятий из ведения Госуправделами в Фонд госимущества Украины (ФГУ) для приватизации. В перечень вошли отель "Днепр", госпредприятие "Центр сервис", "Технобуд" и "Украинские телекоммуникационные сети". Затем, согласно плану, ФГУ получит еще девять объектов, в числе которых отель "Украина", комплекс "Пуща водица", "Конча заспа", ликеро-водочный завод.

В ответ на это в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявили, что план властей Украины по приватизации государственных предприятий станет "сильнейшим ударом по экономическому суверенитету страны".

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Индекс Мосбиржи превысил 2950 пунктов. Это новый исторический максимум
В то же время индекс РТС достиг отметки в 1471,31 пункта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС