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Максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде октября снизилась до 6,36%

По данным Банка России, в первой и во второй декадах октября ставка находилась на уровне 6,48%

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года уменьшилась до 6,36%, говорится в материалах Банка России.

В первой и во второй декадах октября ставка находилась на уровне 6,48%, свидетельствуют данные ЦБ.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

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