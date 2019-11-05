Fujifilm окончательно отказалась от планов приобрести Xerox

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Японская корпорация Fujifilm Holdings окончательно передумала приобретать американскую компанию по продаже копировальных автоматов Xerox. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что сторонам так и не удалось добиться договоренности по сделке, в рамках которой предполагалось, что японская корпорация приобретет 50,1% акций Xerox. В то же время сообщается, что японская корпорация выкупит у Xerox оставшиеся 25% акций в их совместном предприятии Fuji Xerox за $2,3 млрд, консолидировав в своих руках весь пакет ценных бумаг компании.

Fujifilm была основана в 1934 году. В 1936 году она первой в Японии стала выпускать фотопленку, а со временем расширила свой ассортимент за счет фотоаппаратов, кинопленки и другой продукции, став одной из ведущих в мире в этом сегменте рынка. Сейчас корпорация производит также медицинское оборудование и расходные материалы для компьютеров.

Американская Xerox была основана в 1958, является одним из мировых лидеров в области технологий печати и управления документами, одна из первых корпораций, наладивших массовый выпуск копировальных машин. Fujifilm и Xerox вели переговоры о слиянии на протяжении многих лет, однако эта инициатива столкнулась с жестким отпором со стороны некоторых акционеров как японской, так и американской компании.