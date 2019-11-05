Закон о плате за резерв сетевой мощности может быть принят в ближайшее время

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Минэнерго ожидает, что Госдума в ближайшее время примет несколько законопроектов в области электроэнергетики, в том числе о плате за резерв мощности. Об этом сказал министр энергетики Александр Новак, выступая перед депутатами Госдумы из фракции "Единая Россия".

"В прошлом году было принято 12 законов в области энергетики. В этом году уже восемь принято, еще пять находятся на рассмотрении. Надеемся, что до конца года все вместе примем", - сказал он.

Новак отметил, что важной составляющей является повышение эффективности работы электросетевого комплекса, снижение нагрузки на потребителя и это целенаправленная политика.

"При выработке тех или иных решений мы ориентируемся на то, чтобы максимально не увеличивать нагрузку на потребителя. В этой связи есть ряд предложений, которые бы мы хотели, чтобы были приняты и правительством, и Госдумой, направленных на улучшение и повышение эффективности функционирования электросетевого комплекса. Я имею ввиду несколько направлений. В первую очередь речь идет о консолидации территориальных сетевых организаций на базе компании "Россети". Я имею ввиду второе направление: утверждение долгосрочных тарифов на период от пяти до 10 лет с параметрами "инфляция минус", - сказал он.

Также глава Минэнерго отметил, что следующее направление: создание стимулирующих механизмов для отказа неиспользованной сетевой мощности потребителями.

"И еще одно направление: перекрестное субсидирование, которое за последние семь лет выросло с 220 млрд до 337 млрд рублей. Мы понимаем прекрасно причины - почему растет, и предлагаем механизм справедливого распределения перекрестного субсидирования между всеми потребителями, чтобы снизить нагрузку на потребителей "последней мили", - сказал Новак.

Министр пояснил, что это те основные направления, которые Минэнерго в настоящее время подготовило.

"Они обсуждаются в правительстве, поддержаны и, я думаю, что в ближайшее время мы должны будем внести необходимые законодательные инициативы в Госдуму", - добавил он.