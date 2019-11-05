Мурманские власти намерены снизить арендную плату за пользование недрами для инвесторов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Мурманской области планируют увеличить в регионе число инвесторов, реализующих проекты по освоению новых месторождений, и снизить арендную плату за пользование недрами за счет участия в стратегии развития арктической зоны, сообщила во вторник заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова на оперативном заседании правительства региона.

"Что касается конкретных решений, мы отработали одно из решений - это снижение коэффициента стартового платежа при расчете платы за недропользование с 1,5 до 1. Мы провели расширенное совещание с участием наших горнопромышленников: тех, кто уже работает в регионе, тех, кто планирует реализовывать новые проекты, осваивать новые месторождения, и тех, кто еще думает, <...> заходить в Мурманскую область или нет. Для них это решение послужило точкой для принятия решения. Например, ускорение реализации проекта "Федорова тундра", проекта по разработке литиевых месторождений", - сказала Кузнецова.

По ее словам, такие проекты будут сопровождаться властями "в ручном режиме". Она напомнила, что на данный момент завершается работа над созданием стратегии развития арктической зоны.

"Направления развития региона, которые будут закреплены в стратегии, получат в дальнейшем финансовую поддержку через программу развития арктической зоны. Срок до 10 декабря - мы должны направить итоговый вариант блоков стратегии по Мурманской области. Все основные направления нами разработаны и готовы к тому, чтобы вошли в федеральную стратегию", - уточнила она.

Кузнецова также добавила, что в стратегии "основное внимание уделяется беспрецедентным мерам поддержки бизнеса в Арктике". "Резиденты арктической зоны смогут получить поддержку в виде снижения размера страховых взносов до 7,6% в первые три года. Инвесторы, которые будут реализовывать новые проекты в Арктике, могут получить возможность финансирования строительства инфраструктуры к своим проектам путем получения либо федеральной субсидии, либо снижения налогов на стоимость этой инфраструктуры", - резюмировала вице-губернатор.

О стратегии

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах принять в этом году новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. По его словам, документ должен объединить мероприятия нацпроектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов. В августе начала работать онлайн-платформа по сбору предложений от общественности и экспертов для стратегии.

В конце октября заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков заявил, что потребность в финансировании мероприятий социальной сферы стратегии развития Арктики до 2035 года оценивается в 350 млрд рублей. Источником этих средств должны стать налоги от реализации новых проектов в Арктической зоне. По словам Крутикова, сокращение населения в Арктической зоне России за последние 15 лет составило порядка 300 тыс. человек.