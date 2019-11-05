Россия вошла в тройку лучших европейских стран по бюджетной прозрачности

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия в 2019 году вошла в тройку лучших европейских стран по открытости бюджетного процесса вместе с Финляндией и Литвой, говорится в сообщении Минфина со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ) "Обновленная оценка прозрачности в налогово-бюджетной сфере".

"По оценке МВФ, успехи особенно очевидны в раскрытии информации о бюджетных рисках и их анализе, где Россия улучшила свое положение по 5 из 12 принципов. Также в докладе отмечается, что бюджетная отчетность стала более комплексной и включает ежегодно публикуемый подробный отчет об издержках, связанных с налоговыми расходами. Расширение охвата и углубление детализации бюджетной отчетности способствовало росту ее качества и достоверности, что подтверждается положительной динамикой России также по 5 из 12 принципов в данном разделе оценки", - отметили в Минфине.

По данным министерства, МВФ положительно оценил применяемый подход к распределению бюджетных ассигнований только в рамках госпрограмм, а также публикацию первых официальных оценок объема и стоимости запасов нефти, газа и минеральных ресурсов в недрах. Кроме того, МВФ в докладе отметил улучшение бюджетного прогнозирования за счет применения новой конструкции "бюджетных правил".

Помимо этого, МВФ предложил увеличить прозрачность финансовых показателей госкомпаний, продолжать неукоснительно соблюдать "бюджетное правило" и обеспечить накопление достаточных активов в ФНБ и другие меры, сообщает Минфин.

В Минфине подчеркнули, что некоторые из предложенных фондом мер реализуются. В частности, принята и выполняется дорожная карта, которая предусматривает переход на методологию формирования статистики госфинансов с учётом показателей финансового результата государственных корпораций, оценка бюджетных рисков осуществляется в рамках бюджетного прогноза, который актуализируется Минфином России ежегодно, а также прорабатывается и вопрос инвестирования средств ФНБ после достижения ликвидной частью фонда планки в 7% ВВП.