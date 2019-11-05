Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия вошла в тройку лучших европейских стран по бюджетной прозрачности

По данным Минфина, МВФ отметил улучшение бюджетного прогнозирования за счет применения новой конструкции "бюджетных правил"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия в 2019 году вошла в тройку лучших европейских стран по открытости бюджетного процесса вместе с Финляндией и Литвой, говорится в сообщении Минфина со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ) "Обновленная оценка прозрачности в налогово-бюджетной сфере".

"По оценке МВФ, успехи особенно очевидны в раскрытии информации о бюджетных рисках и их анализе, где Россия улучшила свое положение по 5 из 12 принципов. Также в докладе отмечается, что бюджетная отчетность стала более комплексной и включает ежегодно публикуемый подробный отчет об издержках, связанных с налоговыми расходами. Расширение охвата и углубление детализации бюджетной отчетности способствовало росту ее качества и достоверности, что подтверждается положительной динамикой России также по 5 из 12 принципов в данном разделе оценки", - отметили в Минфине.

По данным министерства, МВФ положительно оценил применяемый подход к распределению бюджетных ассигнований только в рамках госпрограмм, а также публикацию первых официальных оценок объема и стоимости запасов нефти, газа и минеральных ресурсов в недрах. Кроме того, МВФ в докладе отметил улучшение бюджетного прогнозирования за счет применения новой конструкции "бюджетных правил".

Помимо этого, МВФ предложил увеличить прозрачность финансовых показателей госкомпаний, продолжать неукоснительно соблюдать "бюджетное правило" и обеспечить накопление достаточных активов в ФНБ и другие меры, сообщает Минфин.

В Минфине подчеркнули, что некоторые из предложенных фондом мер реализуются. В частности, принята и выполняется дорожная карта, которая предусматривает переход на методологию формирования статистики госфинансов с учётом показателей финансового результата государственных корпораций, оценка бюджетных рисков осуществляется в рамках бюджетного прогноза, который актуализируется Минфином России ежегодно, а также прорабатывается и вопрос инвестирования средств ФНБ после достижения ликвидной частью фонда планки в 7% ВВП.

Теги
ФинляндияЛитваРоссия
Реклама на ТАСС
Песков: новое повышение ставки НДС не планируется и не обсуждается
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС