Минпромторг: диверсификация структуры торговли нужна для роста товарооборота РФ и КНР

ШАНХАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Одним из драйверов роста товарооборота между Россией и Китаем, который в 2018 году преодолел отметку в $100 млрд, может стать индустриальное сотрудничество двух стран, необходима и диверсификация структуры торговли. Об этом заявил во вторник заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев на открытии российской национальной экспозиции на 2-й Китайской международной импортной выставке (CIIE) в Шанхае.

"Индустриальное сотрудничество может стать одним из драйверов роста товарооборота между нашими странами, который по итогам 2018 года преодолел рубеж в $100 млрд. Обозначенная лидерами наших стран цель увеличить товарооборот до $200 млрд требует дополнительных шагов, направленных на диверсификацию структуры торговли, увеличению в ней доли промышленного экспорта", - сказал замминистра, указав на то, что для этого уже созданы необходимые предпосылки.

В качестве одного из приоритетных направлений для взаимодействия Алексей Груздев назвал гражданскую авиацию. "В этой сфере рассчитываем выйти на практическую реализацию таких масштабных проектов, как создание семейства широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов CR929, а также гражданского перспективного тяжелого вертолета", - сказал он.

Перспективно, по его словам, и автомобилестроение. На данном направлении замминистра упомянул завод компании Great Wall в Тульской области. "Мощности этой площадки уже позволяют выпускать в год 80 тыс. автомобилей марки Haval. В перспективе этот объем может быть увеличен почти в два раза", - отметил он.

Актуальным и востребованным Алексей Груздев назвал также взаимодействие в сфере цифровых технологий, в частности, по программному обеспечению, робототехнике и аддитивным технологиям. "Существенный потенциал имеется и в фармацевтической промышленности", - сказал замминистра, упомянув при этом проект создания совместного предприятия компании "Биокад" и китайского холдинга Shanghai Pharmaceutical.

Российское участие

Российская экспозиция на ЭКСПО включает в себя национальный павильон с зоной для презентаций и деловых мероприятий, на площадке которой свои возможности в сотрудничестве с Китаем представляют ряд крупных российских компаний, среди которых, в частности, "Ростcельмаш", "Силовые машины", "Вертолеты России", "Русал", Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, Объединенная авиастроительная корпорация и ряд других.

Основную часть российской экспозиции займут компании из агропромышленного и продовольственного сектора, которые разместились на площади порядка 1 тыс. кв. м в павильоне продуктов питания и сельхозпродукции. Свою продукцию в данном разделе представят свыше 40 российских компаний.

Для гостей павильона РФ будет организована и культурная программа. В частности, речь идет о дегустационно-демонстрационном мероприятии Discover Russian Cuisine. Shanghai ("Открой русскую кухню. Шанхай"), которое предусматривает проведение мастер-классов, гастрономических сетов и дегустаций блюд российской кухни от ведущих шеф-поваров.

"Уверен, что насыщенная программа второй Китайской международной выставки импортных товаров будет способствовать дальнейшему укреплению связей России с Китаем и другими странами-участницами и послужит активизации взаимовыгодного сотрудничества", - сказал замминистра.