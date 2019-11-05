Краснодарский инженер направил Маску проект криптозащищенной ОС для Tesla

Во время прямого телемоста с Маском в Краснодаре, который проходил 18 октября на площадке бизнес-форума "Дело за малым", организаторы спросили гендиректора Tesla, готов ли он рассмотреть проект краснодарского инженера, Маск согласился.

"Мы подготовили пакетное предложение, сопроводительное письмо, презентацию, в которой изложена суть проекта, и техническое описание. Материалы, отражающие 11 преимуществ этого проекта в сравнении с классическим дистрибутивом ОС Linux, отправлены в головной офис Tesla Motors и SpaceX Илону Маску", - сказал Игнатьев.

Он пояснил, что одним из минусов операционной системы, которой сейчас оборудованы электромобили Tesla, является возможность ее взлома, из-за чего компания несет значительные убытки.

"Одна авария с участием Tesla вызывает моментально шум во всех информационных агентствах. В одном из произошедших случаев человек взломал систему на своей Tesla, отключил функцию фиксации каждые несколько минут удержания руками руля при управлении в режиме автопилота, чтобы подтверждать, что водитель находится в кресле и контролирует вождение, лег спать, попал в аварию и, к сожалению, погиб. Новостные ленты на следующий день пестрили заголовками "Tesla убила человека". Расследование выяснило реальные причины через две-три недели, а акции Tesla упали сразу же. Поэтому мы считаем, что наша технология важна для таких гигантов, риск подобных аварий гораздо меньше", - пояснил собеседник агентства.

Ранее Игнатьев сообщал, что в качестве основной операционной системы в электромобилях Tesla используется "классический Linux". Разработанная краснодарскими инженерами система работает быстрее, является более компактной и безопасной, в ней применяется технология криптозащиты, она основана на ядре Linux, Игнатьев протестировал возможность ее внедрения на своем электромобиле Tesla. "Ту операционную систему, которую Илону Маску предлагаем, мы используем для создания устройств самообслуживания Smart City ("Умный город" - прим. ТАСС)", - пояснил собеседник агентства.