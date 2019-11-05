Госдума одобрила в I чтении участие ЕТО в проверке готовности к отопительному сезону

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает обязательное участие представителей единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы.

Сейчас проверка готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется органами местного самоуправления, а в ценовых зонах теплоснабжения - органами местного самоуправления совместно с ЕТО.

Правила оценки готовности к отопительному периоду утверждены Минэнерго. В соответствии с этими правилами, проверки проводят комиссии, которые образовываются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору или органами местного самоуправления поселений, городских округов. К работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители ЕТО, а также организации, к тепловым сетям которых непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии. В ряде случаев привлечение представителя ЕТО к работе комиссии осуществляется по усмотрению органа местного самоуправления, указывают авторы законопроекта.

"Учитывая обязательства, предусмотренные законом "О теплоснабжении", которые берет на себя ЕТО по обеспечению надежности и качества теплоснабжения, участие ЕТО в комиссиях по проверке готовности должно быть обязательным и не зависимым от отнесения поселения, городского округа к ценовой зоне", - считают депутаты.

В связи с этим законопроект предусматривает обязательное участие представителей ЕТО в работе комиссий по проверке готовности вне зависимости от наличия решения об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения. При этом предусматривается, что ЕТО будет участвовать в проверке готовности к отопительному периоду только тех потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых непосредственно подключены к тепловым сетям ЕТО.