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Кабмин Украины представил обновленный проект госбюджета на 2020 год

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в обновленном проекте документа увеличились показатели расходной части

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Украинское правительство во вторник представило подготовленный ко второму чтению в Верховной раде проект государственного бюджета на 2020 год с учетом обновленного макроэкономического прогноза правительства. Представлял основные тезисы проекта бюджета премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Он начал свое выступление с заявления "о сокращении на 10% расходов на обслуживание правительства и центральных органов исполнительной власти". "Мы исходим из того, что дополнительные ресурсы надо искать в уменьшении затрат на государство, в борьбе с коррупцией и уменьшении теневого сектора", - пояснил премьер.

В целом, по словам Гончарука, в обновленном проекте документа показатели расходной части увеличились. "Расходы составляют до 1195,3 млрд гривен (около $48 млрд). Основная статья расходов - это обслуживание государственного долга. Это 141 млрд гривен (около $5,7 млрд)", - подчеркнул глава правительства. В принятом в первом чтении проекты расходы составляли 1 трлн 170 млрд гривен (почти $41,5 млрд).

Премьер-министр также напомнил, что 2019-2021 года являются пиковыми по погашению внешних обязательств. "Важно не увеличивать долги, а продолжать их уменьшать. До нас их очень много набрали. Каждая третья гривна в следующем году будет потрачена на долги. Поэтому мы должны сейчас с этим справиться. Мы долги погашаем", - добавил Гончарук. Глава правительства также сделал акцент на том, что в бюджете на 2020 год правительство едва ли не впервые не будет повышать налоги.

Обновленный проект госбюджета также учитывает обновленный макроэкономический прогноз правительства. В частности, курс гривны в нем заложен на уровне 27 гривен за доллар, а предыдущий проект был рассчитан исходя из курса 28,2 гривны за один доллар. Рост экономики в 2020 году предусмотрен на уровне 3,7%. Несколько увеличены и расходы на образование - до 145,1 млрд гривен (около $5,8 млрд) и здравоохранение - до 113,3 млрд гривен (около $4,5 млрд).

Остальные ключевые показатели госбюджета не претерпели изменений: дефицит составляет 2,09%, прогноз инфляции - 6%, минимальная зарплата - 4723 гривны ($167). Расходы на оборону составят 245,8 млрд гривен (более $8,7 млрд) или 5,45% ВВП. При этом бюджет самого министерства будет самым большим за всю историю - 116,1 млрд гривен (около $4,6 млрд).

Согласно украинскому законодательству, второе чтение проекта госбюджета в Раде должно состояться до 20 ноября. Крайний срок принятия бюджета - 1 декабря.

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Украина
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