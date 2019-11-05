Глава МИД Украины заявил, что Киев хочет пересмотра квот в рамках соглашений с ЕС

СТОКГОЛЬМ, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины будет бороться за пересмотр годовых беспошлинных квот в рамках Соглашения между ЕС и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ). Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая в Стокгольме на семинаре глав МИД "Новое политическое видение "Восточного партнерства", организованном Еврокомиссией и шведским внешнеполитическим ведомством и посвященном 10-летию программы.

"Мы боремся за индивидуальный подход к нуждам каждой страны "Восточного партнерства", - отметил он. - Мы постараемся пересмотреть ЗСТ. Некоторые из полученных квот мы выполняем за первые месяцы года. Этот вопрос правительство должно поднять, чтобы помочь бизнесу в стране".

Украинский министр также призвал обсудить с ЕС координацию усилий в области безопасности.

Пристайко подтвердил приверженность своей страны курсу на сближение с ЕС. "Для нас является очень важным стать ближе к ЕС, и в перспективе - его членом. Это был длительный процесс. Иногда наша точка зрения не бывала понята нашими друзьями и коллегами, иногда мы не понимали их", - пояснил глава украинского МИД.

"Потом реальность пришла в нашу страну в виде войны, когда нам пришлось находить способ выжить. Например, недавно мы обсуждали с Казахстаном, что наша торговля стала меньше в восемь раз и даже больше. С $8 млн мы спустились до $600 тыс. - одного миллиона. Это потому, что Россия наложила эмбарго на нашу торговлю", - утверждает министр, ссылаясь ограничения транзита украинских товаров через территорию РФ, введенные Москвой в ответ на санкции со стороны Киева.

"И выход из этой ситуации - торговля с присутствующими здесь странами. Выход - ориентация на Запад, ЕС и НАТО, - продолжил Пристайко. - 62 % нашей торговли теперь - с европейскими странами. Если у нас раньше была 100%-ная зависимость в области нефти от России, то теперь 90% мы получаем из Азербайджана".

Соглашения с ЕС и "Восточное партнерство"

С 1 января 2016 года вступило в силу Соглашение между ЕС и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ). Документ является частью Соглашения об ассоциации ЕС и Украины. В рамках ЗСТ ЕС ввел для Украины тарифные квоты на 36 видов продуктов, которые Киев может продавать без пошлин только в ограниченных объемах. Как только квота исчерпывается, вводятся ввозные пошлины.

Соглашение об ассоциации Украины и ЕС вступило в силу 1 сентября 2017 года. Оно регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Украины и стран ЕС.

"Восточное партнерство" (ВП; Eastern Partnership) - многосторонняя программа Европейского союза (ЕС), направленная на развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР - Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Программа была инициирована министрами иностранных дел Швеции и Польши Карлом Бильдтом и Родославом Сикорским в мае 2008 года, официально программа была запущена 7 мая 2009 года, ее реализация контролируется Европейской комиссией. Основные задачи ВП - сближение и углубление сотрудничества государств Восточной Европы и Южного Кавказа с Европейским союзом, создание условий для политической ассоциации и дальнейшей экономической интеграции как между ЕС и государствами ВП, так и между самими государствами ВП. ЕС разработал три направления работы с членами "Восточного партнерства" - подготовка к введению безвизового режима, создание зоны свободной торговли с каждой из стран и подключение их к европейской энергетической системе.