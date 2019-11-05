Почти 170 тыс. новых компаний открылись на Хайнане за девять месяцев 2019 года

ХАЙКОУ /Китай/, 5 ноября. /ТАСС/. Число участников рынка в южной китайской провинции Хайнань в течение первых девяти месяцев текущего года увеличилось на 168,5 тыс. компаний. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным статистики, прирост числа новых компаний ускорился, что особенно заметно на примере компаний с иностранным капиталом. В этом году на рынке Хайнаня стали действовать 237 новых предприятий с иностранным капиталом, что на 146,9% больше, чем за январь - сентябрь прошлого года. При этом общий объем иностранных инвестиций в первые три квартала 2019 года составил $313 млн, что на 139,4% превышает показатели 2018 года.

Как пишет газета, увеличение числа участников рынка на Хайнане обусловлено продвижением строительства зоны свободной торговли на острове. "Хайнань жибао" подчеркивает, что большое количество отечественных и зарубежных компаний инвестируют в Хайнань, что в свою очередь содействует развитию ключевых отраслей и дает энергию для дальнейшего экономического роста региона.

В течение последнего года власти провинции Хайнань активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань. Согласно плану властей, создание пилотной зоны запустит процессы глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого будут зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.