Власти Махачкалы вернули в собственность города земли стоимостью свыше 150 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 5 ноября. /ТАСС/. Мэрия Махачкалы вернула в собственность муниципалитета участки земли общей стоимостью более 150 млн рублей, сообщается во вторник на сайте городской администрации.

"В собственность администрации города [Махачкалы] возращены 20 земельных участков общей площадью около 15 гектаров, составляющие кадастровую стоимость на сумму более 150 млн рублей. Это стало возможным благодаря слаженной работе администрации столицы региона во взаимодействии с сотрудниками Следственного комитета и УФСБ по Республике Дагестан в рамках расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в следственном управлении Следственного комитета РФ по Дагестану расследуется уголовное дело по фактам совершения мошеннических действий при регистрации прав собственности на земельные участки.

В ходе расследования установлено, что примерно с 2000 года на территории Дагестана действовало организованное преступное сообщество, занимавшееся незаконным отчуждением из госсобственности земельных участков путем изготовления подложных документов, с помощью которых на подконтрольных членам указанной преступной организации лиц, оформлялись права собственности на земельные участки.

Следствием были выявлены факты незаконного отчуждения земельных участков из муниципальной собственности путем изготовления членами данной преступной организации подложных документов о выделении земельных участков, явившихся в последующем основаниями для регистрации прав собственности. "В настоящее время комплекс мероприятий, связанных с возвратом незаконно выведенных из муниципальной собственности земельных участков, продолжается", - заключили в мэрии города.

Ранее ТАСС сообщал, что по фактам махинаций с землей в столице Дагестана возбуждено и расследуется 25 уголовных дел, арестованы 14 должностных лиц администрации Махачкалы, региональных управлений Росреестра и Роскадастра, несколько человек находятся в розыске. В ходе следствия наложен арест на 329 объектов недвижимости на сумму около 20 млрд рублей.