WSJ: основатель компании Blackwater изучает возможность приобретения "Мотор Сич"

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Американский миллиардер Эрик Принс, основатель частной военной компании Blackwater, рассматривает возможность приобретения единственного на Украине предприятия по производству авиационных двигателей "Мотор Сич". Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц, для которых был проведен брифинг на эту тему.

Администрация Трампа, отметила газета, обращалась к Принсу по поводу приобретения "Мотор Сич". В последние недели Эрик Принс обсуждал возможность сделки с украинскими официальными лицами и 24-27 октября посетил предприятие. В сентябре на предприятии в Запорожье побывали поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор и советник Министерства обороны США по вопросам украинского ВПК Дональд Уинтер.

Кроме того, администрация Трампа обсуждала возможность приобретения "Мотор Сич" с предпринимателем Максом Поляковым, владельцем компании Firefly Aerospace со штаб-квартирой в Техасе.

США, по данным The Wall Street Journal, пытаются не допустить приобретения этого предприятия консорциумом китайских компаний и лишить Пекин доступа к военным технологиям. Эта компания, отметила газета, "стала одним из элементов в глобальном соперничестве между Вашингтоном и Пекином".

В августе нынешнего года директор по связям с общественностью предприятия "Мотор Сич" Анатолий Малыш в комментарии украинскому "Общественному ТВ" сообщил, что китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сич". В начале июля АМКУ сообщил о попытке государственного концерна "Укроборонпром" вернуть себе контроль над акционированным в начале 1990-х годов предприятием "Мотор Сич".

На предприятии, созданном в 1907 году, было впервые налажено производство авиационных моторов в Российской империи в период Первой мировой войны. Сейчас компания производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией, но затем его масштабы начали снижаться за счет выхода на новые рынки, в частности на рынок Китая. После госпереворота на Украине в 2014 году правительство страны запретило любое военно-техническое сотрудничество с Россией.