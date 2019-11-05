Объем торгов на Мосбирже в октябре снизился до 72,2 трлн рублей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Объем торгов на Мосбирже в октябре снизился примерно на 8%, до 72,2 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Годом ранее этот показатель составил 78,1 трлн рублей. Об этом говорится в итоговом отчете торговой площадки за месяц.

Как отмечается в сообщении Мосбиржи, лучшую динамику продемонстрировал рынок облигаций, увеличившись на 61%, и рынок акций - с ростом на 17,8%, а также рынок фьючерсов и опционов на товары, где рост составил 36,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Объем торгов на фондовом рынке в октябре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 43,6% и достиг 3,735 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями показал внутригодовой максимум, увеличившись на 17,8%, до 1,234 трлн рублей. Также отмечается, что количество ИИС достигло 1,291 млн счетов.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился на 61% и составил 2 501,9 млрд рублей. Всего в октябре на фондовом рынке Московской биржи было размещено 87 облигационных займов на общую сумму 1,852 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 555,9 млрд рублей. Основным фактором увеличения объемов на рынке облигаций стали ожидания и последующее снижение ключевой ставки, также отмечается в сообщении Мосбиржи.

Объем торгов на срочном рынке снизился на 7% и составил 7,8 трлн рублей, или 140,3 млн контрактов. Объем торгов фьючерсами составил 136 млн контрактов, опционами - 4,3 млн контрактов. В общем обороте торгов объем операций с фьючерсами и опционами на товары вырос на 36,7% и достиг 2,8 трлн рублей.

Объем торгов на валютном рынке снизился примерно на 20% и составил 24,2 трлн рублей. На торги инструментами спот пришлось 5,7 трлн рублей, на сделки своп и форварды - 18,5 трлн рублей. Также отмечается, что торговой оборот компаний, имеющих прямой доступ к валютному рынку, по сравнению с сентябрем 2019 года вырос на 60% и составил $2,4 млрд.

Объем торгов на денежном рынке снизился на 3,4%, до 34,4 трлн рублей, среднедневной объем операций составил 1 497,4 млрд рублей.

На товарном рынке объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) снизился примерно на 61%, до 4 млрд рублей. Объем торгов золотом составил 4 млрд рублей, серебром - 45,5 млн рублей.

Общий объем биржевых торгов агропродукцией (зерно, сахар) по итогам октября сократился более чем в 4,5 раза, до 1 млрд рублей.