Акционеры ВТБ одобрили выплату промежуточных дивидендов Минфину в объеме 3,8 млрд рублей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Акционеры ВТБ на внеочередном собрании одобрили выплату промежуточных дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,0002 руб. на одну привилегированную акцию первого типа, говорится в сообщении банка.

Акциями этого типа владеет Минфин РФ в количестве более 21,4 трлн штук. Таким образом, ВТБ выплатит около 3,8 млрд руб.

Ранее в пресс-службе банка ТАСС сообщали, что выплата промежуточных дивидендов планируется в рамках передачи Промсвязьбанку кредитных требований, связанных с реализацией гособоронзаказа.