Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,35-0,65%

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,65% - до 2949,55 пункта, индекс РТС - на 0,35%, до 1460,5 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:57 мск вырос на 0,07%, до 63,583 рубля, курс евро уменьшился на 0,78%, до 70,403 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,52% - до $63,02 за баррель.

Ситуация на рынке противоречива, считает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

"В краткосрочном периоде спрос на "качество" по-прежнему поддерживают итоги октябрьской сессии ФРС, а также новости, связанные прежде всего с запуском процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в нижней палате парламента США и неопределенность в отношении итогов назначенных на декабрь выборов в парламент Великобритании. Рост цен на нефть, несмотря на его текущую активность, ограничен техническими факторами, связанными с низкой базой прошлого года. Как результат, до конца года сохраняется положительная вероятность снижения ставок "трежериз", - пояснил эксперт, добавив, что шансы повышения российского рынка акций завтра и по итогам текущей недели преобладают, но, с учетом обозначенных выше факторов, риски для данного прогноза носят повышенный характер.

По прогнозам финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, в среду рыночные настроения будут также реагировать на информационный фон, связанный с американо-китайской торговой сделкой.

Эксперт также рекомендует обратить внимание на макроэкономические данные и корпоративные новости. В частности, на статистику по объему производственных заказов в Германии за сентябрь и на изменения запасов сырой нефти в США за прошлую неделю. В Штатах финансовые отчеты за III квартал 2019 опубликуют Qualcomm, CVS Health Corp., Adidas, TripAdvisor, добавил он.

По прогнозу "БКС Премьер", перед достижением областей выше круглой отметки 3000 пунктов вероятна краткосрочная коррекция индекса Мосбиржи. Прогнозный диапазон по данному индексу на вторник - 2925-2975 пунктов, по курсу рубля к доллару - 63,3-64,2 рубля. По прогнозам Промсвязьбанка, в краткосрочной перспективе американская валюта может закрепиться в коридоре 63,2-64 рубля.