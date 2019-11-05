В ООН заявили, что пошлины США на товары из Китая нанесли ущерб обеим странам

ЖЕНЕВА, 5 ноября. /ТАСС/. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) пришла к выводу, что введенные Соединенными Штатами дополнительные тарифы на товары из Китая нанесли ущерб обеим странам. В ее докладе, опубликованном во вторник в Женеве, обращено внимание также на тот факт, что китайские фирмы, несмотря на действия США, продемонстрировали высокую конкурентоспособность, сохранив 75% своего экспорта в эту страну.

"Тарифы, введенные Соединенными Штатами для Китая, наносят вред экономике обеих стран", - констатирует ЮНКТАД, подчеркивая, что "сегодняшняя торговая война между США и Китаем привела к резкому снижению двусторонней торговли, росту цен для потребителей, а также к торговой диверсификации - увеличению импорта из стран, не вовлеченных напрямую в торговую войну". При этом "основное бремя" в связи с введением США тарифов в отношении китайских товаров несут американские потребители, поскольку компании-импортеры переложили дополнительные расходы на них, повысив цены. Однако в последнее время китайские фирмы начали брать на себя часть расходов, идя на снижение экспортных цен, указывает ЮНКТАД.

По подсчетам экспертов, меры США нанесли Китаю в первой половине текущего года урон в $35 млрд и привели к сокращению китайского экспорта на 25%. Однако, как подчеркивается в докладе, эти цифры "говорят также о конкурентоспособности китайских компаний, которые, несмотря на значительные тарифы, сохранили 75% своего экспорта в США". Больше всего потерь - $15 млрд - пришлось на китайский экспорт продукции машиностроения и электронного оборудования. Существенно сократились также поставки химической продукции, мебели и электрических приборов.

Хотя в докладе не анализируются последствия ответных мер Китая в отношении США, эксперты считают, что "количественные результаты были аналогичными: более высокие цены для китайских потребителей, потери для экспортеров США и выгоды для других стран". Как считают специалисты ЮНКТАД, следствием дополнительных тарифов США на китайские товары стало "усиление конкурентоспособности других игроков на американском рынке". Из $35 млрд, которые потеряли китайские экспортеры, $21 млрд ушел к другим поставщикам. Мексика, в частности, в первой половине текущего года нарастила экспорт в США на $3,5 млрд, Европейский союз - на $2,7 млрд, Вьетнам - на $2,6 млрд. Получили дополнительные доходы благодаря американским тарифам в отношении Китая также Республика Корея, Канада и Индия.

"Это исследование служит глобальным предупреждением. Торговая война, в которой проигрывают все, не только вредит основным соперникам, но и подвергает риску стабильность мировой экономики и перспективы роста", - заявила в связи с публикацией доклада директор сектора международной торговли и товаров ЮНКТАД Памела Коук-Гамильтон. Она выразила надежду на достижение США и Китаем соглашения, которое приведет к деэскалации противоречий.