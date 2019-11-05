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В Минске заявили, что техническая и консультативная поддержка МВФ значима для страны

В настоящее время в республике проводится сбалансированная экономическая политика, отметил первый заместитель премьера Белоруссии Александр Турчин

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Турчин заявил, что техническая и консультативная поддержка Международного валютного фонда является приоритетной для страны, поскольку способствует достижению целей повышения эффективности национальной экономики. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе белорусского правительства по итогам встречи Турчина с представителями МВФ.

"В ходе беседы стороны обсудили широкий комплекс вопросов текущего состояния и перспектив взаимодействия между Республикой Беларусь и Фондом в рамках ежегодных консультаций по Статье IV соглашения МВФ, проведение которых запланировано на первый квартал 2020 года, - сказано в сообщении. - Основная цель сегодняшнего визита представителей МВФ заключается в подготовке консультаций, проведении встреч с руководством и сотрудниками госорганов для получения необходимой справочной информации и макроэкономических данных".

Миссия МВФ во главе с заместителем начальника отдела стран Северо-Восточной Европы европейского департамента фонда Жаком Миньяном с 29 октября по 5 ноября работает в Белоруссии.

Позитивная динамика

В сообщении отмечается, что стороны позитивно оценили динамику сотрудничества, подчеркнув, что открытый взаимовыгодный диалог и партнерство "максимально способствуют достижению целей повышения эффективности национальной экономики Беларуси и ее поэтапного реформирования".

Турчин отметил, что в настоящее время в республике проводится сбалансированная экономическая политика, принимаются меры по снижению макроэкономических рисков. В этой связи техническая и консультативная поддержка Фонда является "приоритетной для страны, поскольку содействует выработке эффективных мер макроэкономической политики". В рамках конструктивного диалога участники встречи обменялись мнениями и видением вопросов функционирования государственных предприятий и перспектив совершенствования их деятельности.

Кроме того, состоялось обсуждение аспектов исполнения бюджета на 2019 год и планирования бюджетной политики на будущий год.

Сотрудничество с МВФ

В начале октября глава Минфина Максим Ермолович сообщил о планах Минска обсудить с МВФ возможность реализации новой совместной программы. Однако затем в правительстве заявили, что Минск обсуждает с фондом не новую программу, а только вопросы, связанные с макроэкономической ситуацией в стране.

С 2015 года Минск обсуждал возможность привлечения кредита МВФ в размере $3 млрд под 2,28% сроком на 10 лет. По словам властей республики, есть сближение с фондом по многим позициям, тем не менее остаются проблемные моменты.

МВФ требует от Белоруссии проведения решительных реформ в экономике. В июле 2017 года переговоры были заморожены со стороны фонда из-за того, что белорусские власти отказались резко повышать тарифы на коммунальные услуги. Позже Минфин Белоруссии заявил, что не исключает возобновления переговоров в 2020-2021 годах.

Теги
Белоруссия
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