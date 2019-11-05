Росатом надеется в июне сдать документы на строительную лицензию "Пакш-2"

ПАКШ /Венгрия/, 5 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом", которая реализует проект строительства в Венгрии АЭС "Пакш-2", рассчитывает в июне 2020 года передать венгерскому регулятору на рассмотрение пакет документов для получения лицензии на строительство энергообъекта. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, заказчику эти документы планируется передать уже в марте. "Следующий шаг - в марте сдать всю лицензионную документацию (необходимую для получения лицензии на строительство АЭС "Пакш-2" - прим. ТАСС) заказчику и оказать всяческое содействие, чтобы заказчик сдал [документы] регулятору в течение июня следующего года", - сказал он.

Лихачев отметил, что 30 сентября Росатом сдал заказчику технический проект станции, что позволяет начать работу над сбором документов для получения лицензии непосредственно на строительство энергообъекта. На сегодняшний день получено 400 лицензий, в том числе экологическая лицензия и лицензия на использование строительной площадки.

Росатом, исходя из планов по сдаче документов на получение лицензии на строительство АЭС "Пакш-2" и законодательства Венгрии, рассчитывает получить разрешение на строительство станции во второй половине 2021 года, сообщил Лихачев. "В марте мы сдаем [документы] заказчику, в июне заказчик сдает регулятору, и 15 месяцев у регулятора есть право рассматривать эти документы. Исходя из этого, лицензию мы ожидаем во второй половине 2021 года", - сказал он.

Лихачев отметил, что как только регулятором Венгрии будет выдана лицензия на строительство станции, Росатом "с точностью до недель" определит дальнейшие этапы реализации проекта: начало заливки первого бетона, физического и энергетического пусков станции. "Пока у нас первый важнейший этап, связанный с лицензией, он находится, скорее, в руках венгерского регулятора по срокам", - сказал глава Росатома.

Госкорпорация готова усиливать команду проектировщиков на проекте строительства АЭС для ускорения реализации проекта, сообщил Лихачев.

"Мы будем усиливать свою команду проектировщиков здесь, непосредственно на станции, будем применять все самые передовые, но апробированные в России технические решения. Но, естественно, хотим двигаться влево, ускорять те события, которые на сегодняшний день прописаны в контракте и в графике выполнения работ", - сказал он.

Лихачев отметил, что несколько десятков проектировщиков уже на следующей неделе присоединятся к команде, работающей над проектом "Пакш-2". Также в рамках предстоящей во вторник вечером встречи главы Росатома с министром венгерского правительства по вопросам расширения АЭС "Пакш" Яношем Шули будут намечены дополнительные усилия для более энергичной работы над проектом, сказал Лихачев.

"Я, конечно, доволен сегодняшним уровнем взаимодействия с венгерским заказчиком. Но, без сомнения, мы видим резервы для того, чтобы можно было еще улучшить совместную работу", - добавил глава Росатома.

О станции

АЭС "Пакш" построена в конце 1980-х годов и сейчас производит около 40% электроэнергии, которая потребляется в Венгрии. На АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР общей мощностью около 2 тыс. МВт.

Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС, и в конце 2014 года Росатом подписал контракты на достройку АЭС. Проект расширения станции получил название "Пакш - 2". Инвестиции в него оцениваются в €12,5 млрд.

В том же году Россия и Венгрия подписали соглашение о предоставлении Россией кредита в размере до €10 млрд на достройку станции. Ввод в строй дополнительных мощностей позволит удвоить выработку электричества.