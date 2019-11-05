CNBC: руководитель Boeing Меленберг сохранил свой пост, но отказался от бонусных выплат

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Председатель правления американской корпорации Boeing Дейв Кэлхун сохранил за Деннисом Меленбергом должность ее руководителя (генерального директора). Как сообщила во вторник телекомпания CNBC, Меленберг ранее заявил о готовности отказаться от всех полагающихся ему на этом посту бонусов до того момента, пока не вернутся в эксплуатацию самолеты Boeing 737 MAX.

"С точки зрения правления Деннис все делал правильно, - указал Кэлхун в эфире CNBC. - Изначально он знал, что MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, систему улучшения характеристик маневренности - прим. ТАСС) необходимо улучшать, и он руководил программой по внедрению изменений в систему MCAS, чтобы устранить условия, в которых оказались два экипажа, жертвы [катастроф] и их семьи".

Председатель правления Boeing подчеркнул, что Меленберг в прошедшую субботу позвонил ему, заявив о готовности отказаться от бонусных выплат за 2019 год. Как уточняет CNBC, ранее Меленберг подвергся критике со стороны американских законодателей, которые обратили внимание на то, что за 2018 год, когда произошла первая из двух катастроф Boeing 737 MAX, Меленберг получил в виде бонусных выплат порядка $13 млн. Кэлхун отметил, что Меленберг отказался также от бонусных выплат от владения акциями компании до того момента, пока 737 MAX не вернется в эксплуатацию. По его словам, заморозка таких выплат может сохраниться вплоть до 2021 года.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта этого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. Многие другие перевозчики заявили, что временно не будут использовать самолеты.