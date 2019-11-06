СМИ: Китай хочет от США более четких обязательств по тарифам для торговой сделки

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 ноября. /ТАСС/. Китай выступает за то, чтобы США более четко обозначили свои обязательства по снятию пошлин на китайские товары для достижения торговой сделки. В Пекине полагают, что без такого шага организация возможного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Соединенные Штаты была бы затруднительной, сообщает в среду газета South China Morning Post со ссылкой на правительственный источник.

"Сделка пока не сбалансирована", - подчеркнул источник. По его словам, китайская сторона исходит из того, что она уже согласилась пойти на целый ряд уступок, и рассчитывает теперь на ответные шаги Вашингтона, которые позволили бы устранить озабоченность Пекина по ключевым пунктам.

"США должны предоставить более четкие обязательства Китаю по тарифным вопросам. Американская сторона должна по меньшей мере отказаться от введения новых пошлин с 15 декабря или прекратить навешивать на КНР ярлык валютного манипулятора", - сказал источник. Он констатировал, что в отношениях сторон по-прежнему сказывается проблема отсутствия взаимного доверия.

11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита пока не названы. В качестве возможных мест встречи Си Цзиньпина и Трампа американские источники называли штаты Аляску и Гавайи.