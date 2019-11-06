"Ъ": бизнес предлагает порог в 49% для иностранного участия в IT-гигантах

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT предлагает установить порог иностранного владения значимыми интернет-ресурсами на уровне 49%. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на позицию комиссии, направленную президентом РСПП Александром Шохиным председателю Госдумы Вячеславу Володину.

По данным издания, в комиссию, предложившую порог в 49% иностранного участия, входят представители "Ростелекома", "Вымпелкома", "Мегафона", МТС, Tele2, "Эр-телекома", РЖД и других организаций, однако в ней нет крупнейших интернет-компаний, таких как "Яндекс". Подчеркивается, что предложение комиссии относится исключительно к корпоративному контролю иностранцев, а не к их экономическому участию.

В конце июля член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия") внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ограничить на уровне 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу. По словам депутата, законопроект касается в том числе "Яндекса", в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.

Комитет Госдумы по информационной политике на заседании 10 октября обсуждал законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ. Присутствовавшие на заседании представители Федеральной антимонопольной службы России и Роскомнадзора заявили, что не имеют концептуальных возражений против документа, однако считают необходимым уточнить его отдельные аспекты, в частности критерии, по которым тот или иной информационный ресурс будет относиться к значимым. При этом представитель Минкомсвязи сообщила, что ведомство направило в правительство проект отрицательного отзыва на инициативу Горелкина.