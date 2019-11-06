Доходы бюджета Сахалинской области в 2020 г. предварительно составят почти 153 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко внес на рассмотрение регионального парламента проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Предварительный размер налоговых и неналоговых поступлений в следующем году составит 152,8 млрд рублей, сообщил в среду ТАСС представитель Сахалинской областной думы.

"Предварительный размер налоговых и неналоговых доходов составит 152,8 млрд рублей. В думе началась работа над бюджетом", - сказал собеседник агентства.

Законопроект поступил в установленный срок. Все представленные с проектом документы и материалы соответствуют необходимым требованиям. Какая часть средств приходится на налоговые и какая на неналоговые поступления, пока не уточняется.

По информации думы, комитет по бюджету и налогам уже изучил внесенный губернатором проект и порекомендовал его для принятия депутатам. Рассмотрение бюджета области запланировано на 28 ноября, принятие во втором (окончательном) чтении - на 5 декабря.

Доходная часть бюджета Сахалинской области на 2019 год составляет 177,2 млрд рублей, расходная часть - 185,9 млрд рублей. Изначально на 2020 год доходная часть бюджета прогнозировалась в объеме 136,5 млрд рублей, на 2021 год - 128,9 млрд рублей. Расходная часть на 2020 год - 142,8 млрд рублей, на 2021 год - 135,2 млрд рублей.

В 2018 году размер налоговых и неналоговых поступлений региона составлял 114,6 млрд рублей.