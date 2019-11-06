В Пекине заявили, что соглашение о ВРЭП планируется подписать в 2020 году

ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Китайские власти ожидают подписания соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) в 2020 году. Об этом заявил в среду представитель Пекина на международных торговых переговорах, замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь.

"Процесс подготовки к подписанию фактически завершен, остались лишь некоторые небольшие детали. <…> Наша цель - подписать документ в 2020 году", - рассказал он на пресс-конференции по итогам поездки премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Таиланд, где состоялась 3-я встреча руководителей стран-участниц ВРЭП.

Ван Шоувэнь уточнил, что на данном этапе продолжаются консультации и согласование ряда вопросов с Индией. Он также выразил уверенность в скором заключении соглашения.

Переговоры по региональному партнерству начались в ноябре 2012 года с целью усиления интеграции между АСЕАН и Австралией, Индией, Китаем, Новой Зеландией, Республикой Корея, а также Японией. Численность населения потенциальных стран-участниц создаваемого механизма, на которые приходится до трети глобального ВВП, составляет 3,5 млрд человек, их суммарный товарооборот превышает $10,3 трлн (29% мировой торговли).

Задача партнерства - оптимизация региональной сферы услуг и инвестиций, увеличение потока товаров, стимулирование экономического и технического сотрудничества, регламентация прав на интеллектуальную собственность. При поддержке КНР этот формат часто рассматривается как конкурент Транстихоокеанского партнерства - регионального блока, который прежде возглавляли США, покинувшие его в начале 2017 года.