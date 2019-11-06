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Цены на гречиху в Алтайском крае выросли после нескольких лет снижения

Средняя цена продукта составила около 13,3 тыс. рублей за тонну

БАРНАУЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Закупочные цены на гречиху в Алтайском крае - лидере по производству гречихи в России - начали расти и восстановились после нескольких лет снижения. Сейчас они приблизились к уровню 2014-2015 годов в связи с тем, что урожай в этом году будет получен в меньшем объеме по сравнению с прошлыми аграрными сезонами. Об этом в среду сообщили ТАСС в краевом Минсельхозе.

Последние несколько лет цены на гречиху в регионе снижались из-за перепроизводства. В этом году в регионе, по оперативным данным, получено 390 тыс. тонн гречихи - половина общероссийского производства, но это в 1,5 раза ниже объема прошлогоднего урожая, который составил более 550 тыс. тонн. По данным Минсельхоза, из-за больших переходящих остатков рекордного урожая 2017 года - 694 тыс. тонн после доработки - прошлогодние закупочные цены на сырье были ниже себестоимости производства, и в течение года колебались от 4 до 9 тыс. рублей за тонну.

"В Алтайском крае закупочные цены на гречиху восстановились на уровне 2014-2015 годов. Переходящие остатки прошлых лет оцениваются еще почти в 300 тыс. тонн. Совокупного объема достаточно для загрузки местных перерабатывающих предприятий и отгрузки в другие российские регионы", - сообщили в Минсельхозе, отметив, что цены этого сезона, позволяют сельхозтоваропроизводителям выйти на уровень рентабельности.

Как сообщили ТАСС в Алтайкрайстате, за 9 месяцев 2019 года, закупочные цены на гречиху выросли на 9,1%, а на гречневую крупу - на 21,6%. Средняя цена гречихи составила около 13,3 тыс. рублей за тонну, гречневой крупы, продающейся в рознице, - 30,5 рублей за кг.

На цены в рознице, добавили в Алтайкрайстате, влияет не только закупочная цена гречихи у аграриев, но и гречневая крупа, производящаяся в других регионах.

Ситуация у переработчиков

Как пояснили ТАСС в управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алтайского края, по данным оперативного ценового мониторинга на 25 октября этого года, цена закупа гречихи крупнейшими зерноперерабатывающими предприятиями составляла от 24,2 до 25 тыс. рублей за тонну с НДС, а цена реализации гречневой ядрицы - от 40 до 45 тыс. рублей за тонну с НДС.

В 2018 году объем выпуска гречневой крупы в регионе составил 280,3 тыс. тонн - рост к 2017 году на 5,6%. Тогда было переработано 418 тыс. тонн гречихи. С января по сентябрь 2019 года было произведено 169,5 тыс. тонн крупы ядрицы и продела - снижение к 2018 на 14,5%, количество переработанной гречихи - 253 тыс. тонн.

"На 1 июля 2019 года переходящие запасы гречихи в крае составляли около 282,5 тыс. тонн, валовой сбор по оперативным данным - более 390 тыс. тонн в бункерном весе. Среднегодовая потребность переработчиков - 350-420 тыс. тонн, то есть, предприятия края будут работать в плановой загрузке", - подчеркнули в профильном ведомстве.

По данным управления, потребности самого края - не более 20 тыс. тонн крупы в год, более 85% продукции вывозится в другие регионы РФ и экспортируется. Выпуск гречневой крупы в Алтайском крае осуществляют 33 зерноперерабатывающих предприятия. Мощности по производству круп всей товарной номенклатуры в 2018 году составляли 423,8 тыс. тонн по крупным и средним организациям, а уровень их загрузки - 42,3%.

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РоссияАлтайский край
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