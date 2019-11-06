В правительстве Вьетнама рассчитывают на уверенный рост ВВП до конца года

ХАНОЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Вьетнам за первые 10 месяцев 2019 года добился заметных успехов в своем социально-экономическом развитии. Об этом заявил премьер-министр страны Нгуен Суан Фук на ежемесячном заседании кабинета министров, сообщила в среду газета Nhân Dân.

В своем выступлении глава правительства дал высокую оценку развитию ключевых сфер и отраслей народного хозяйства республики. Так, по его словам, промышленный рост в январе - октябре 2019 года составил 9,5%. В этот же период на 7,4% вырос экспорт производимой во Вьетнаме продукции, благодаря чему положительное сальдо торгового баланса составило $7 млрд. Одновременно с этим активно развивался внутренний рынок, который показал с начала года увеличение на 12% объема розничных продаж и сферы услуг.

Как отмечается в докладе вьетнамского правительства, представленном на проходящей в эти дни в Ханое сессии Национального собрания (парламента) республики, с начала этого года в стране сохраняется уверенный рост ВВП на уровне 6,8%, уровень инфляции удерживается ниже 3%, дефицит госбюджета составляет лишь 3,4% объема ВВП.

Кабмин прогнозирует, что в оставшиеся до конца 2019 года месяцы снижения основных показателей социально-экономического развития не произойдет, рост ВВП по итогам всего года сохранится на уровне 6,8% или превысит его.